藍白為民調吵翻！郭台銘PO照「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡」

記者閔文昱／台北報導

藍白整合進入最後關頭，民眾黨總統參選人柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北君悅飯店會面。此次會談氣氛火爆，柯、侯不斷提到民調爭議。對此，郭台銘也PO出和副手搭檔賴佩霞喝咖啡畫面，大酸「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡。」

▲郭台銘PO出和副手搭檔賴佩霞喝咖啡畫面。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

回顧藍白合，針對如何產生最強人選，柯文哲堅持全民調，國民黨提出日本、德國模式，兩方互不退讓，卡關許久，直到馬英九喊話，建議黨中央接受「侯柯配」、「柯侯配」對比民進黨「賴蕭配」的全民調方案才再現曙光。藍白兩黨同意由馬英九作為見證人，再次展開政黨協商。

國民黨主席朱立倫、柯文哲、侯友宜15日前往馬英九文教基金會再討論合作，經過2個半小時協商後，最終簽定6點共識，但18日一早，就傳出柯文哲拒絕接受最終結果，雙方又因對民調認知的差異而陷入僵局，而柯文哲又屢次前往獨立參選的鴻海創辦人郭台銘家，引來外界聯想，也讓藍營支持者不滿情緒漸增。

柯、侯、朱、馬今日下午4點半抵達君悅，但過程中氣憤火爆，雙方均無對焦。最終，郭台銘辦公室發言人黃士修說，希望兩位不要執著在民調上，就如同郭台銘也不要要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調，這吵下去不會有結果。

此時朱立倫拿起麥克風不爽表示，千萬不要污辱5月份的民調，3份參考民調，每一份都是真實的，禁得起所有考驗，用污衊的方式絕對不是今天所樂見的。黃士修才說，「對不起、對不起，我向朱主席致歉」。

朱立倫講完話，隨即起身，帶著侯友宜、馬英九離場，雙方不歡而散。