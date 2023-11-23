自己簽名要負責！　侯友宜：柯文哲同意誤差範圍「就是侯柯配」

▲藍白合會談現場，侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜今天會面討論整合。但是長達2個小時的公開會談中，雙方並未對焦。過程中，侯友宜再提民調誤差範圍問題。他強調，國民黨在協商中妥協不納入政黨支持度，但國民黨立委、里長、議員眾多，又有15個縣市首長們，國民黨人才濟濟，這些就是政黨實力，既然政黨實力沒有在民調裡，且柯文哲也同意誤差範圍就是平手，就是「侯柯配」，就是人證物證，團隊要互相有誠信，誠信最重要。

侯友宜提到，現在該坦誠面對，學會放下把問題解決，總要讓證婚人做一個ending，政黨協商6點共識也要清楚做一個報告，且之前都是兩黨主席在對話，朱立倫、柯文哲都對民調很內行，朱立倫對統計範圍誤差也講的很清楚。

柯文哲則說，今天處在一個危機的時刻，國家面對很多危機，到底怎麼做比較好，政黨輪替是台灣目前的主流民意，怎麼樣的組合可以贏，但侯友宜一直糾結在民調，應該討論如何挽救這個國家，我們必須贏得這場選舉達到政黨輪替，不是一直討論民調要讓幾趴才可以。

此時朱立倫說，不討論民調可以，但是要還原事實，他當時就說，統計誤差範圍內就是平手，如果平手怎麼辦？國民黨已經讓了政黨實力，如果平手就是「侯柯配」，這是當時的共識。國民黨用最大的誠心同理心，柯文哲有很大的壓力，他可以理解，但國民黨也是龐大政黨也是有壓力，大家要為了所有台灣孩子，一定要秉持這樣的決心來努力。

侯友宜則說，他們是一個team是一個組合，不是淘汰賽，侯柯、柯侯在誤差範圍裡面，對賴蕭，都會贏，為什麼國民黨堅持要有政黨實力，因為立委、議員眾多，也有15個縣市首長們，國民黨人才濟濟，這就是政黨實力。

侯說，既然柯文哲也同意誤差範圍就是平手，就是侯柯配，當時人證、物證都在，柯文哲在陳智菡提醒下，還是簽了名，要打的是團隊就是要互相有誠信，自己簽的要負起責任，你當天也講了說要幾趴，他聽了很清楚，既然是團隊，就是要互相相信、共同面對。

侯友宜也再次重申，國民黨沒有提到要柯文哲讓六趴，用這種人格侮辱他不能接受，也沒有誰讓誰，這一點他一定強調，人可以失去一切，但不能失去人格。