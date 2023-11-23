快訊／黃士修重提徵召民調惹怒朱！　柯侯朱馬會談2小時不歡而散

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲、獨立參選人郭台銘宣布結盟，並邀請國民黨參選人侯友宜一齊參與。但是長達2個小時的會談中，雙方並未對焦，且氣氛略火爆，最終，因郭台銘辦公室發言人黃士修提到，盼藍白雙方不要糾結民調，「就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調，這吵下去不會有結果」；此話一出，讓朱立倫暴怒，他說，千萬不要污辱5月份的民調，用污衊的方式絕對不是今天所樂見的，隨即，朱、侯、馬即起身離席。

▲藍白郭會談無共識，馬英九、侯友宜、朱立倫離開會場。（圖／記者林敬旻攝）



侯、朱、馬今日下午4點半抵達君悅，但過程中氣憤火爆，唇槍舌劍，先是為了是否公開會談吵半天，接下來鴻海董事長郭台銘對侯友宜說他只是見證人，非常有意見，再來侯友宜又因與柯文哲為了民調沒有要柯讓6趴，雙方你來我往，整場會談完全無法對焦。最終，就在黃士修說，希望兩位不要執著在民調上，就如同郭台銘也不要要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調（意指國民黨徵召侯友宜的民調），這吵下去不會有結果。

此時朱立倫拿起麥克風，不爽表示，千萬不要污辱5月份的民調，3份參考民調，每一份都是真實的，禁得起所有考驗，用污衊的方式絕對不是今天所樂見的。黃士修才說，「對不起對不起，我向朱主席致歉」。

不過朱立倫講完話，隨即起身，帶著侯友宜、馬英九離場，雙方不歡而散。

