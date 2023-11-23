第一次投資就賺20萬！這麼好康急揪閨蜜　2人慘被騙走2100萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市55歲施姓婦人誤信網路投資群組，首次出手200萬元就獲利20萬，還能領得回來，開心得持續加碼，幾個月內陸續匯出高達1900萬元，還「好康倒相報」告知閨蜜53歲張姓女子，張也投入200萬，後來要領出來還得再付佣金等，2人這才驚覺被騙，神情憔悴的相偕去報案，後來配合警方利用面交時，逮捕2名車手。

▲▼台中2名婦人遭詐騙高達2100萬元，警埋伏逮捕2車手。（圖／民眾提供，下同）

施女先是在網路上看到股票投資廣告，抱著嘗試心態匯出200萬，不久，帳面上即出現獲利20萬元的數字，她提出領回要求，以測試是否遇上詐團，結果順利領回20萬，嚐到甜頭的她，開始大幅加碼，幾個月內就匯出1900萬。

施女把這好康告知張女，張女深信不疑，也匯了200萬元， 施女想說已匯了那麼多，該是領回的時候，結果，對方竟要求要再繳給老師佣金、手續費等70萬，施女驚覺不對，趕緊阻擋張女匯款，無奈張女早已匯出。

台中市警二分局永興所獲報後，將計就計，請張女帶現金約在超商面交，詐團擔心有警察，臨時更改地點，還好警方仍及時趕到並事先佈署，在店內逮捕21歲葉姓車手，連在店外等著收錢的20歲黃姓男子一併帶回，訊問後，將2人依詐欺罪、洗錢防制法移請台中地檢署偵辦。