為吃鴨肉飯露餡！失聯移工看警一眼...怕以後吃不到拚命嗑

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓日前有一部廂型車違規併排車輛停在慢車道上，巡邏員警發現後上前攔查，一開門鴨肉香氣撲鼻而來，車內2名男子則是低頭狂嗑便當，絲毫不甩員警的盤查。一查之下才知道，2名男子為越南籍失聯移工，為吃鴨肉飯導致身分露餡，但就怕回越南後再也吃不到，才無動於衷將便當吃完。

▲為吃「鴨肉飯」被逮，失聯移工遭逮淡定嗑完。（圖／記者賴文萱翻攝）

楠梓分局翠屏派出所員警21日晚間18時許在德惠路時，發現一台廂型車違規併排臨停路邊許久上前盤查，結果發現後座2名男子只自顧吃著手上的鴨肉飯，完全不理會員警的盤查。

▲▼為吃「鴨肉飯」身分露餡，失聯移工遭逮淡定嗑完。（圖／記者賴文萱翻攝）

經確認才發現，32歲阮男及28歲黎男為逾期居留的失聯移工，2人因下班後飢腸轆轆，聞到路上店家鴨肉飯飄來陣陣香氣，才請駕駛臨停，買來便當在車上狂嗑，沒想到因此身分露餡。

事實上，2名移工吃的這家鴨肉飯就位於楠梓德惠路，用餐時間人潮絡繹不絕，在網路也獲得不少介紹，是在地評價及CP值極高的人氣平價小吃。

就是因此如此，當員警盤查時，2人依舊無動於衷將鴨肉飯吃完，就是深怕回越南後「再也嚐不到」，讓執勤員警聽聞哭笑不得。全案警詢後依入出國移民法移送移民署專勤隊辦理遣返事宜。