閨蜜搶男友「手牽手睡一起」　拍她清涼睡姿PO網公審...這下慘了

▲高雄女子認為閨蜜搶了她男友，於是偷拍她的清涼照片PO網。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄吳姓女子和郭姓男子一起租屋同住，吳女對郭男漸生愛意，沒想到郭男卻先和吳女的張姓閨蜜交往，吳女吃醋不爽，認為閨蜜下手搶了男友，去年3月間張女到郭的房間過夜，吳女竟偷偷拍下兩人「睡一起」的清涼照片，還PO到IG公審閨蜜，張女得知後氣得翻臉提告。法院審理後依妨害秘密罪判吳女拘役20天，得易科罰金。

判決指出，吳女和郭男一起租屋分攤房租，吳女自認是郭男的「女朋友」，而吳女的好閨蜜張女也會常常到兩人的租屋處借宿，去年3月間的某天，吳女半夜起床上廁所經過客廳時，赫然見到張姓女閨蜜穿著清涼和郭男睡在一起，兩人還手牽著手。

醋勁大發的吳女拿起手機錄下兩人的睡姿，再截圖PO到IG上公審好閨蜜，事後張女得知後氣得提告。

法院審理時，吳女堅持自己才是「正宮」，反指張姓閨蜜是小三，還說拍攝時有徵得郭男的同意，但郭男作證卻打臉吳女，表示自己和張女才是情侶，也沒有同意吳女拍攝相關影片和相片。

法官認為，吳女發現張女和郭男睡在客廳，可當場質問郭男，沒必要再以攝影機拍攝影片，且吳女並非郭男的配偶，依妨害秘密罪判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。