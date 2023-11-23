　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

閨蜜搶男友「手牽手睡一起」　拍她清涼睡姿PO網公審...這下慘了

▲桃園市蘇姓男子2020年3月間因缺錢花用，竟以女友自拍裸照要脅繳付1萬元，否則公布裸照讓大家知道，女友憤而報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄女子認為閨蜜搶了她男友，於是偷拍她的清涼照片PO網。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄吳姓女子和郭姓男子一起租屋同住，吳女對郭男漸生愛意，沒想到郭男卻先和吳女的張姓閨蜜交往，吳女吃醋不爽，認為閨蜜下手搶了男友，去年3月間張女到郭的房間過夜，吳女竟偷偷拍下兩人「睡一起」的清涼照片，還PO到IG公審閨蜜，張女得知後氣得翻臉提告。法院審理後依妨害秘密罪判吳女拘役20天，得易科罰金。

判決指出，吳女和郭男一起租屋分攤房租，吳女自認是郭男的「女朋友」，而吳女的好閨蜜張女也會常常到兩人的租屋處借宿，去年3月間的某天，吳女半夜起床上廁所經過客廳時，赫然見到張姓女閨蜜穿著清涼和郭男睡在一起，兩人還手牽著手。

醋勁大發的吳女拿起手機錄下兩人的睡姿，再截圖PO到IG上公審好閨蜜，事後張女得知後氣得提告。

法院審理時，吳女堅持自己才是「正宮」，反指張姓閨蜜是小三，還說拍攝時有徵得郭男的同意，但郭男作證卻打臉吳女，表示自己和張女才是情侶，也沒有同意吳女拍攝相關影片和相片。

法官認為，吳女發現張女和郭男睡在客廳，可當場質問郭男，沒必要再以攝影機拍攝影片，且吳女並非郭男的配偶，依妨害秘密罪判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

ET快訊
不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿里山公路嚴重事故！騎士滿地血命危　送醫搶救中

機車切中線急停...貨車煞不住直接撞上　騎士重摔「高速翻滾2圈」

少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　新北色警猥褻3次下場曝

涉家暴不肯搬走！偷看LINE發現前妻有新歡　醋男徒手勒斃她

「大車司機賭博天堂」被警方破獲！貨櫃屋內逮5人查扣13萬賭資

與女友共謀！海陸士官長浮報採購案金額　貪污9.6萬元判2年

刑事局追蹤毒品人口...這批人常去金三角　助越南警抄20億K毒

基隆男大街試槍！車窗滿是彈孔畫面曝　警逮2嫌扣5顆TNT爆裂物

5天連5起「送肉粽」！彰化大村鄉今晚10點送煞　詳細路線曝光

通勤者之歌PO影「奪回雪隧」爭重機路權　警：舊影片已依法開罰

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

快訊／阿里山公路嚴重事故！騎士滿地血命危　送醫搶救中

機車切中線急停...貨車煞不住直接撞上　騎士重摔「高速翻滾2圈」

少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　新北色警猥褻3次下場曝

涉家暴不肯搬走！偷看LINE發現前妻有新歡　醋男徒手勒斃她

「大車司機賭博天堂」被警方破獲！貨櫃屋內逮5人查扣13萬賭資

與女友共謀！海陸士官長浮報採購案金額　貪污9.6萬元判2年

刑事局追蹤毒品人口...這批人常去金三角　助越南警抄20億K毒

基隆男大街試槍！車窗滿是彈孔畫面曝　警逮2嫌扣5顆TNT爆裂物

5天連5起「送肉粽」！彰化大村鄉今晚10點送煞　詳細路線曝光

通勤者之歌PO影「奪回雪隧」爭重機路權　警：舊影片已依法開罰

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

交易麥卡倫成離開拓荒者關鍵？小李曝心中想法

周末衝了！大港咖啡嘉年華現煮「免費喝到飽」　52攤市集開逛

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

以哈停火！多輛載運燃油卡車進入加薩　以軍發布最新警告

快訊／阿里山公路嚴重事故！騎士滿地血命危　送醫搶救中

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

社會熱門新聞

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

單親媽苦養幼兒　6樓墜落頭重創身亡

違停被按喇叭！球棒猴、手槍猴下車嗆

即／柯旻豪拒認罪　檢警今提訊...家人急換律師

屏科大生自撞　死前悔：不該騎那麼快

激戰2少女生2女！超級渣男出獄　又亂倫14歲外甥女

失智男見老婆歉回「你好面熟」　妻嘆：好險走不遠

新竹男陳屍家中客廳　疑遭活活打死3煞收押

騎車趕上班超車不慎撞分隔島　新北男送醫不治

嘉市男學生疑霸凌女同學！遭懲處採線上授課

新北婦做「拉皮手術」突休克命危！送醫不治

28歲男穿袈裟要入佛門　被師父放鳥情緒emo

長照董娘淪「四條通」躲4年　原來在醫院當看護

21歲男子幫補胎　遭拖板車輾死

更多熱門

相關新聞

第一次投資就賺20萬！好康急揪閨蜜　2人被騙2100萬

第一次投資就賺20萬！好康急揪閨蜜　2人被騙2100萬

台中市55歲施姓婦人誤信網路投資群組，首次出手200萬元就獲利20萬，還能領得回來，開心得持續加碼，幾個月內陸續匯出高達1900萬元，還「好康倒相報」告知閨蜜53歲張姓女子，張也投入200萬，後來要領出來還得再付佣金等，2人這才驚覺被騙，神情憔悴的相偕去報案，後來配合警方利用面交時，逮捕2名車手。

暴揍女友閨蜜致死　恐怖情人判刑8年半定讞

暴揍女友閨蜜致死　恐怖情人判刑8年半定讞

飲料加眼藥水下毒　蛇蠍女騙友900萬再滅口

飲料加眼藥水下毒　蛇蠍女騙友900萬再滅口

閨蜜幫她擋男友遭砍20刀！她秒神隱裝不認識

閨蜜幫她擋男友遭砍20刀！她秒神隱裝不認識

閨蜜穿低胸男友狂盯！她限動酸「酒店妹被臭剛好」

閨蜜穿低胸男友狂盯！她限動酸「酒店妹被臭剛好」

關鍵字：

閨蜜不講武德搶男友清涼睡姿PO網公審

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面