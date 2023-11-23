貴婦喝茫開1311萬「愛的保時捷」　酒測超盧吹了又吸...扣牌2年

記者許權毅／台中報導

台中市一名49歲許女19日跟友人喝到早上6點，回家時竟開著要價1311萬的保時捷911 Turbo S上路，一路往神岡家中駕駛，過程搖搖晃晃，被警方攔下時，更發現許女已經在車上睡著。警方對她實施酒測，她還「吹了又吸」數次不能完成，幾番折騰，確定酒測值高達0.53mg/L，依法送辦，保時捷則將被扣牌2年，不得上路。

▲台中一名49歲許姓貴婦19日酒駕開1311萬保時捷超跑上路，酒測數度不能完成。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市交大指出，19日9時許第二中隊員警巡經神岡區承德路時，有民眾攔車告知，前方一輛超跑行駛軌跡怪異，過程中搖搖晃晃、蛇行，相當危險。員警得知立刻前往，發現該輛超跑竟然停在路中，車上一名女駕駛「睡著了」。

員警立即要求女子將輛停置路邊，經查發現她是49歲許女，身上還散發濃濃酒味，向警方坦承，前一晚喝到早上6點，「我第一次酒駕，對不起對不起」，許女狀態明顯「還在茫」，言詞不清，員警要求酒測，她緊張地握住檢測器，明明吹到一半，卻又突然吸氣，數次不能完成酒測，還是在員警耐心示範下才完成，最終發現她酒測值高達0.53。

員警告知將依公共無險罪嫌送辦，且保時捷車牌將被吊扣2年，車輛無法上路，瞬間讓許女呆住。許嘆氣表示，車輛是老公買給她的，非常懊惱，自己也是第一次酒駕，心想已經酒退了才上路，原本有想搭計程車，卻心存僥倖，悔不當初。

據了解，許女所駕駛的保時捷是911 Turbo S，最新款要價1311萬起，許女車身還有大大的「Porsche」車貼，相當吸睛。員警不敢大意，找來專業業者，使用「全吊式拖吊車」小心移置。

警方表示，許女長時間深夜飲酒，雖有稍作歇息，惟酒精發酵後座力強，短時間內嚴重影響個人自主行動及知覺反應，酒後駕車十分危險，許女竟還從台中市區開往神岡，最後不勝酒力在路中睡著，幸未釀成重大傷害。