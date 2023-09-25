肚餓沒錢吃飯！她遇麵攤老闆請吃滷肉飯...淚崩：給活下去勇氣

▲麵攤老闆請吃滷肉飯，讓原PO淚崩。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，她從小在家暴環境中長大，讓她感到無助，她從國中就去當童工，有次肚子餓去麵攤，點了滷肉飯卻發現沒錢付，不料老闆請她吃。讓她直呼，「謝謝老闆給我一個活下去的勇氣。」

原PO近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》分享表示，每當夜深人靜，她總會想起自己沒錢的時候，從小在家暴家庭長大，「有記憶以來，爸爸就是不斷的打媽媽，媽媽以前為了保護我們，總是擋在我們的面前，媽媽跑走、想離婚不是沒試過，但沒有錢萬萬不能。」

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原PO說，「那種無助、害怕、恐懼，有時到半夜還是存在，我沒錢買零食就去偷東西吃，有陣子沒錢吃飯是哥哥賺錢給我用，到了國中，我開始去打童工賺錢。」

原PO表示，有次她走在路上，肚子覺得超餓，她到麵攤點一碗滷肉飯，要付錢時口袋卻沒錢，「老闆看到就用塑膠袋裝飯給我，裝很多。」老闆說，「快吃吧，妳把它弄成圓圓的比較好吃，希望妳以後人生圓圓滿滿。」這讓原PO聽了瞬間哭出來。原PO在標記中表示，「所以我現在不喜歡吃滷肉飯，因為看到就想哭，唉，謝謝老闆給我一個活下去的勇氣。」

此文曝光後，網友紛紛留言「有些陌生人，不自覺得拉了妳一把的同時，也成了永遠的貴人。祝你們一切安好」、「不要回想過去，往前看，一切都會越來越好的」、「滷肉飯老闆是妳的貴人，要努力讓自己更強大，妳會越來越順利」、「所以不管怎樣人就是要有存款觀念」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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