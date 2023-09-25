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好多人出國！　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

疫情過後出國旅遊潮爆炸，眾多網友點名Booking.com似乎遭詐騙集團鎖定作為詐騙工具，互相提醒要提高警覺。（示意圖／本刊繪圖組）

▲疫情過後出國旅遊潮爆炸，眾多網友點名Booking.com似乎遭詐騙集團鎖定作為詐騙工具，互相提醒要提高警覺。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情過後出國潮爆炸，民眾在旅遊網或訂房網訂房、訂機票、安排行程已成主流，2019年曾被刑事局列為高風險賣場的「Booking.com」近來又被網友點名、互相提醒「小心詐騙」，從今年初迄今，165全民防騙網接獲對於Booking.com的相關諮詢以及報案量已超過百件，Booking.com官網甚至在5月發出資安提醒，要會員多加小心，顯見旅遊詐騙之猖獗。

據了解，刑事局165統計今年初至今，旅遊網站遭詐騙通報以及諮詢件數，Booking.com已超過百件，Agoda也有30件、Trivago20件、雄獅20件。其中，民眾小高收到Booking.com來信，寫著為確保預定和抵達，要求依照指示做信用卡驗證，他懷疑是詐騙而向165查證；娜娜同樣接到網站來信，表示她的信用卡被拒絕交易，要求重新輸入卡號等資料，但付款幣別變成歐元，害她受損上萬元。

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網友娜娜PO文分享自身遭詐騙過程，赫然發現扣款幣別竟變成了歐元。（圖／民眾提供）

▲網友娜娜PO文分享自身遭詐騙過程，赫然發現扣款幣別竟變成了歐元。（圖／CTWANT提供）

近來Booking.com詐騙成為背包客、Dcard、PTT等論壇近來熱議話題，今年5月間有網友分享慘痛經驗，因為看到自己關注的日本飯店大降價，便宜1萬元，他隨即依照要求付款下訂，填了信用卡交易密碼等資訊，結果被盜刷400多美金，折合台幣1萬多元；今年8月初，E小姐收到Booking上自己預定飯店的來信，要求驗證信用卡，她登入Booking查看，發現跟飯店的連絡對話框確實有同樣的訊息，E小姐直接連繫Booking客服，隔2天就收到Booking和飯店的通知表示「這是詐騙」。

Booking客服表示，如發生錯誤扣費情況，請將該筆費用的銀行賬單包括交易商戶名稱、交易時間、交易金額和幣別上傳給他們，以做後續處理。Booking.com官網也在4個月前更新網站，提醒合作商家注意資安問題，指出詐騙集團可能會嘗試模仿官網電子郵件嘗試釣取帳號和密碼，甚至以釣魚電子郵件引導至看起來很像Booking.com後台的登入頁面，最終目的就是要竊取顧客個資，包括姓名、聯絡地址、信用卡資料與電話號碼。

透過旅遊網站預訂住房、機票、安排行程已成近年旅遊型態主流，但也讓詐騙集團有機可乘。（示意圖／方萬民攝）

▲透過旅遊網站預訂住房、機票、安排行程已成近年旅遊型態主流，但也讓詐騙集團有機可乘。（示意圖／CTWANT提供）

一名資深警官表示，如果有人透過旅遊網官網「私訊」聯繫民眾，大多都是詐騙，要特別留意，尤其以私訊發送降價等優惠，附上出扣款連結，此類「最有鬼」。而在新冠肺炎疫情爆發前，2019年10月間，刑事局曾發出Booking.com疑似個資外洩警訊，據統計，該年度受害者有228人，財損金額高達3362萬元。

對於Booking.com疑似被詐騙集團選為重點詐騙工具一事，本刊向該公司發出mail詢問，但至截稿前未獲得回應。

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