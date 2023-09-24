49kg被笑太胖…半年減14kg患厭食症　16歲妹曝慘痛經歷：走不動了

▲女曾被他人說胖，半年從49公斤減到35公斤左右。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸浙江省溫州市一名16歲少女曾被他人說胖，加上受網上的畸形審美影響，半年從49公斤減到35公斤左右，去醫院檢查後患上厭食症。當事人徐同學稱，自己之前身高163公分，體重49公斤感覺不算胖，被別人說胖後便決定開始減肥，「我被網上的畸形審美影響了。」

白鹿視頻報導，徐同學表示，剛開始並沒有控制飲食，1週就能瘦2公斤左右，減到44公斤時經期停止了，後來不吃肉，瘦到了48公斤，逐漸開始懼怕進食、掉髮、失眠、早醒、走不動。徐同學說，自己目前只有35公斤左右，休學在家養病，希望大家不要被網上畸形身材標準綁架，自信健康才是最美的。

對此，網友紛紛表示，「98還胖？我要是能有這體重我會笑死的」、「我就想知道剛開始沒控制飲食，一周怎麽能瘦5、6斤的」、「離開網路，你的世界就沒這麽焦慮了」。公開資料顯示，厭食症是由於怕胖、心情低落而過分節食、拒食，造成體重下降、營養不良，甚至拒絕維持最低體重的一種心理障礙性疾病。

事實上，約95%為女性，常在青少年時期就有類似的性格傾向。臨床表現為有些患者雖覺食慾好，但吃了幾口就覺得胃部飽脹不適而中止進食，或者見到食物就不想吃。發病原因常與社會因素有關，多有過度追求身體苗條的心理，也與家庭環境有關，如父母對孩子管教過嚴、過分追求完美、對父母過分依賴、從小受到虐待、單親家庭等。

延伸閱讀

▸ 勇消賴俊儒蜜月前殉職 英國妻首發聲⋯1句話惹心疼

▸ 這5星座注意了！ 10月份小心「衰運纏身」逆流襲擊事業感情

▸ 黑髮老人「拿敬老卡」逼讓座 她「1神舉動」對方尷尬收場