快訊／請假參選向市民「道歉」　侯友宜承諾新北有事還是他的事

▲國民黨總統參選人侯友宜請假參選，今天是正式起跑的第一天參拜龍山寺。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜請假參選，今（25）日開始起跑，從早到晚安排9個行程，上午來到台北市中正萬華區參拜龍山寺。侯友宜致詞時，向新北市民表示這段時間抱歉了，但同時也承諾，新北有事，還是侯友宜的事情，永遠不會忘了對新北的責任。

侯友宜表示，自己進一步扛起選總統責任，來保家衛國，一路走來這龍山寺是發源地，是宗教支持最大力量，感到非常感恩；侯友宜話鋒一轉，提起自己從美國回來，一回來沒多久，因為離投票日非常短，又必須專心工作，面對選舉過程中，在新北服務7年多的市民，但他也說，從當副市長時的目標就是要讓大家安居樂業。

侯友宜強調，安全永遠是最重要的，剛才跟菩薩上香的時候，跟菩薩報告，希望佛祖保佑全台平安，讓這塊土地的人都能順利成長，從小自己是拜關公，也希望全家平安，今天也用同樣心情像觀世音報告，安就是要保家衛國，讓土地平安，因為國家不安全，人民就會不安心。

「我一定扛起責任往前走，不但新北要安，全台灣也要安，中華民國更要安！」侯友宜說，自己用這個想法保衛國家人民，今天是正式開始請假第一天，正式到龍山寺跟菩薩報告，承諾為新北市民負責，「新北做大事，2030新願景承諾不變，就像我在這個地方要跟新北市民報告，我會離開新北市工作一段時間，這段時間我跟新北市民抱歉，但我不會忘了，新北有事，還是侯友宜的事情！」他強調，永遠不會忘了對新北的責任，永遠顧新北發展。