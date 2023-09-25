立院8委員會選舉結果出爐　「藍白合」吳欣盈任衛環召委

▲陳雪生（右）與何欣純（左）今經表決當選交通委員會召委。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期開議，今（25日）選舉8個常設委員會召委，由於事涉本會期排案順序，朝野嚴陣以待，不敢大意。由於交通、社會福利及衛生環境兩委員會藍綠比例為9席比4席加上2席小黨，綠營有「3搶2」機會，後因時代力量立委邱顯智、王婉諭投給自己，加上國民黨立委支持民眾黨立委吳欣盈，最終民進黨獲8席、國民黨7席、民眾黨1席。

根據上午的召委選舉結果，內政委員會召委為民進黨立委羅美玲、國民黨立委游毓蘭；外交及國防委員會為民進黨立委何志偉、國民黨立委廖婉汝；經濟委員會為民進黨立委蔡易餘、國民黨立委翁重鈞；財政委員會為民進黨立委沈發惠、國民黨立委費鴻泰。

其他委員會包括，教育及文化委員會為民進黨立委范雲、國民黨立委鄭麗文；交通委員會為民進黨立委何欣純、國民黨立委陳雪生；司法及法制委員會為民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委林思銘；社會福利及衛生環境委員會為民進黨立委邱泰源、民眾黨立委吳欣盈。

另外值得注意的是，由於本會期適逢選舉年，多數召委由各黨不分區立委，或本屆不爭取連任的區域立委擔任，不過，自身仍有選務工作壓力的蔡易餘、何欣純、陳雪生仍擔任召委。