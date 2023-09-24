郭台銘桃園中壢第二處連署站開張　鞭炮聲中民眾湧入支持

▲總統參選人郭台銘、副總統參選人賴佩霞連署活動啟動。（圖／資料照，下同）

政治中心／綜合報導

總統參選人郭台銘、副總統參選人賴佩霞連署活動，9月20日正式展開，全台各地連署站接連成立，讓支持郭台銘、賴佩霞民眾前往連署， 昨（23日）晚間因屏東大火昨晚停止連署活動，郭競辦表示，第四波原本公布全連署站全台14縣市共34處站點，但在桃園市遺漏一處位於中壢龍岡新增站點，這處位於桃園市中壢區龍平路255號連署站，今（24日）上午9時正式運作，啟動後吸引逛街民眾注意，有支持者看到直接進站簽連署書，相當踴躍，郭競辦表示，統計截至今（24日）止，桃園市南北共有2處連署站，請支持者前往連署。

郭競辦表示，桃園市連署站點預計開設15處，最後還會增加行動站點輔助，郭台銘連署辦公室桃園執行長馬晧原表示，預計未來3天桃園市將有5個連署站啟動，明天9月25日啟動的站點：桃園市桃園區莊一街103號，9月27日啟動的4站點：1.龜山區樂學路115號、2.觀音區大觀路二段49號、3.中壢區延平路470號、4.中壢區高鐵站前東路一段93號1樓，請支持者注意官方網站公布消息。

▲桃園市中壢區龍平路255號連署站，今（24日）上午9時正式運作。

郭競辦表示，郭台銘桃園市連署站，第一處連署站設在桃園市桃園區莊敬路211號，第二處連署站設在桃園市中壢區龍平路255號，新增第二處連署站就在中壢忠貞市場後方，雲南文化公園正對面，旁邊還有網紅泰國餐廳，以及著國旗名人張老旺開設的米干店「國旗屋」，假日人潮滿滿，上午工作人員將連署站整理打掃完畢後，9時許，全體連署站工作人員進行啟動祈福儀式，在響亮的鞭炮聲中正式開始服務上門民眾。

上午逛街民眾，看到中壢連署站掛起郭台銘看板，紛好奇詢問，知道是連署站後，支持者立即拿出身分證簽連署書，也有附近住戶散步，知道是郭台銘連署站時，口中不斷叨念藍營不整合贏不了賴清德，抱怨郭台銘為什麼要出來，但最後還是回家拿身分證，問他為最後還支持郭台銘，他笑答，只有郭台銘的政策最實際，最有行動力，想想以前國民黨最後都是喊出團結口號，所以都是含淚投票，這次再也不要了，所以決定支持郭。