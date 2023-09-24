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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠批侯友宜請假逃避議會監督　侯辦起底賴清德「落跑黑歷史」

▲▼侯友宜出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（24）日指出，侯友宜依規定請假，循民主制度投入選戰。民進黨總統參選人賴清德過去擔任國大代表、立委、台南市長任內，都不斷落跑，現在還在當副總統選總統，這樣的落跑專家，完全不落人後。

侯辦表示，民進黨是集體失憶，過去賴清德擔任台南市長，在登革熱疫情最嚴重時，超過兩百多天不進議會，其間有高達112名台南市民不幸死亡，賴清德因此成為全國第一個被公懲會記申誡的直轄市長。賴清德過去不僅藐視議會，踐踏民主，忽視民眾的健康與安全，現在民進黨卻敢厚顏批評侯友宜，民進黨惡質雙標又成迴力鏢，狠狠打臉賴清德。

侯辦質疑，民進黨是否先摸著自己良心問賴清德，為何擔任市長時，登革熱疫情如此嚴重，卻只顧著政治，罔顧民眾生命受到威脅，不進議會接受備詢，賴清德甚至被監察院糾正「疏忽疫情、噴藥紊亂、指揮機制失序、平時疏於專業培訓、未定期清除孳生源」。無獨有偶，今年台南登革熱疫情再起，身為台南前市長、副總統的賴清德難道不會良心不安嗎?

侯辦指出，賴清德擔任國大代表時，落跑選立委，立委任內，落跑選台南市長，市長任內，又落跑接任行政院長，現在擔任副總統，同樣也在競選總統，賴清德是落跑專家，完全不落人後。

侯辦說，賴清德擔任行政院長時，強調持續落實食安五環政策，改進雞蛋供應鏈的管理及稽查作業，現在全台爆發雞蛋食安危機，賴清德卻只會神隱悶不吭聲，彷彿活在平行時空。

侯辦直言，除2000年大選民進黨的呂秀蓮以桃園縣長身分帶職選上副總統外，2022年民進黨立委包括蔡適應、鄭運鵬、蔡其昌、周春米、黃秀芳、劉建國、劉櫂豪都帶職參選縣市長。民進黨如今惡意批評侯友宜請假參選，不僅理不直氣不壯，這種綠能，你不能的雙標，只是讓人民看笑話，並狠狠打臉賴清德而已。

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