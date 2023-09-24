分析／侯友宜訪美「直球對決」智庫刮目相看　藍駐美處火力奧援

▲侯友宜赴國會山莊拜會參議員。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜22日甫結束8天7夜訪美之旅，過程圓滿順利。其中一個關鍵因素，就是去年才重新恢復的「國民黨駐美代表處」，在他們1年多辛勤耕耘下，幫助侯友宜以「海量戰術」密集會晤美方人士及僑界朋友，也讓侯更了解美方態度，建構出「3D戰略」，得以「直球對決」國防、兩岸、外交論述，讓美國智庫學者刮目相看、公開盛讚「有備而來，出色對話」。

侯友宜本月14日啟程訪美，經過8天7夜「鐵人行程」，22日圓滿返國。此行從紐約、紐澤西、華府、再到舊金山，包括與紐約市長亞當斯（Eric Adams）見面，拜會紐約警察局、四大智庫、參眾議員，並赴美國在台協會（AIT）探討重要議題，也參與四大僑宴，安排得相當豐富，展現出國民黨在美國的深厚基礎。

其中一個關鍵因素，就是黨主席朱立倫上任後立即成立的「國民黨駐美代表處」。駐美代表處於去年6月9日正式揭牌，代表國民黨重返華府。據了解，代表處日常工作就是持續跟美國官員、國會議員、學者專家聯繫與接觸，從最早發電子郵件約見開始，逐步發展到面對面交流，進而建立友誼，1年多來已在華府打下相當基礎。

在此基礎上，駐美代表處於本次侯友宜訪美發揮了很大功能，幫侯友宜以「海量戰術」在短短2天內見到16位參眾議員，且據透露，事實上拜會的議員高達二十幾位，只是有些議員不願意公開；以及安排布魯金斯學會23位、傳統基金會14位重量級學者專家座談，這些人很多都是原來國務院、國安會、國防部的重要官員，對美國政策走向具有影響力。

不只如此，駐美代表處經常與美方接觸，更加了解美方的想法，有助侯友宜建構美方所能接受的論述，也就是「3D戰略」（Deterrence、Dialogue、De-escalating），光是要18日凌晨發布在《外交事務》（Foreign Affairs）上就花侯方不少心力，但內容也順利成為美方討論焦點，讓侯友宜在與重量級人士會晤時，能夠「直球對決」侃侃而談。德國馬歇爾基金會（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）便盛讚，侯準備得很充分，「這真的是一次出色的對話」。

遵循國民黨故總理孫中山的名言「華僑乃革命之母」，駐美代表處也跟僑界保持密切聯繫，尤其僑界在美國有相當影響力，不只出錢出力，也跟美國政府官員及民代關係良好。這次一些美方國會議員出席僑宴與侯友宜同桌互動，便是僑界的力量；而紐約中華公所主席于金山也協助侯友宜跟紐約市長亞當斯「巧遇」，訪美開頭就出現亮點。朱立倫因此強調，「民進黨要靠公關公司及政府資源，而國民黨靠的就是僑界朋友。」

相較民眾黨柯文哲4月訪美頻頻失分、民進黨賴清德8月訪美幾無亮點，侯友宜本次堪稱可圈可點，此從AIT理事主席羅森柏格（Laura Rosenburger）2天內3度陪同，便可一窺美方心態。也難怪民進黨氣急敗壞高聲唱衰，甚至還被傳統基金會孔明尚（Michael Cunningham）駁斥，批其引用的是假新聞。其實，孔明尚跟侯友宜互不相識，唯一一次見面就是本次訪美，事後他卻願意出面替侯辯護，可見侯在此行以論述打動人心。

猶記得侯友宜投入總統大選之初，外界對其質疑最多的就是國防、兩岸、外交論述，但這其實是國民黨多年以來的強項；只是在民進黨清算之下，巧婦難為無米之炊，直到去年恢復駐美代表處，才得以重起爐灶。而侯友宜本次訪美，不啻是國民黨及侯友宜整體外交實力的展現，不只用「海量戰術」進行火力展示，更重要是獲得美國智庫學者的公開讚揚，可謂「質量俱佳」；為接下來的請假參選增添底氣，有望進一步乘勝追擊。