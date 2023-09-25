史上最大！46億年小行星「貝努」樣本回到地球　著陸瞬間曝光

▲ 攜帶貝努岩石等物質的樣本艙降落美國猶他州西部沙漠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空探測器「冥王號」（OSIRIS-REx）24日釋放至今最大的小行星樣本回到地球，結束這趟耗費7年、往返62億公里的旅程。這些樣本具46億年歷史，來自「太陽系中已知最危險岩石」貝努（Bennu）小行星，將有助科學家探尋對地球生命的起源及早期太陽系的疑問。

綜合《衛報》及Space等外媒，冥王號任務耗資10億美元，2016年發射後於2018年抵達小行星101955「貝努」，2020年10月成功在小行星表面採集樣本，攜帶約250公克的岩石、塵土等物質，24日上午在離地約6.3萬英里（10.1萬公里）處釋放樣本艙，10時52分降落於猶他州西部沙漠的美軍達格威試驗場，由NASA及美國空軍團隊成功回收。

約汽車輪胎大小的樣本艙以每秒12公里的速度進入大氣層，防護罩和降落傘減緩下降速度，使其完美地輕輕降落。航空航太製造商洛克希德．馬丁公司首席工程師普里澤（Tim Priser）表示，「這個小太空艙了解它的任務，如羽毛般降落。」這不僅是NASA首次從小行星上採集樣本，成功回收更是重要成就，初步檢查顯示樣本艙在降落過程中並無受損。

NASA戈達德太空飛行中心首席科學家賈文（Jim Garvin）在轉播中喊道，「科學達陣！我們從這種物體中帶了一些好東西回來，這是史上第一次。這是件大事，我們都鬆了一口氣。」NASA署長尼爾森（Bill Nelson）也表示，「恭喜整個冥王號團隊，你們做到了！」

▲ 樣本將空運往德州進行分析。（圖／路透）

冥王號釋放樣本艙後展開探索另一顆小行星99942號「死神星」的新任務，貝努樣本則預計於25日空運送往NASA位於德州的詹森太空中心（JSC）進行後續分析。

組成貝努的岩石被認為具有46億年歷史，包括一些在太陽系中形成的最古老物質，更重要的是富含碳基物質及含水礦物質，因此科學家希望能從中了解包括地球在內的行星成分，以及這些物質如何形成適合生命生存的環境，但須確保樣本不被地球環境汙染。

儘管250公克聽起來不多，僅相當於一隻成年倉鼠的重量，但對NASA團隊預計進行的試驗來說已經足夠。JSC首席科學家斯坦貝利（Eileen Stansbery）說明，「我們可以以非常高的倍率分析非常小的粒子，我們知道如何將10微米大小的顆粒切成十幾片，並以奈米為刻度繪製圖像，所以250公克是很龐大的。」