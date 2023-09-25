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白宮太平洋論壇峰會　美國將與庫克群島和紐埃建交

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲拜登政府積極布局太平洋。（圖／路透）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國總統拜登政府矢志向太平洋島國領袖展現華府加強區域布局、抗衡中國日增影響力的決心，明天將與兩個南太島國庫克群島和紐埃建立外交關係。

拜登準備迎接參加太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）第2次高峰會的領袖。路透社報導，美國將於峰會期間首度正式承認庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）。美聯社報導，相關宣布將高度焦中在氣候變遷影響的議題上。

3天峰會期間，美國除將宣告外交承認兩個島國之外，還會承諾新的基礎建設經費，這包括透過海底電纜改善當地網際網路連結，並且將在職業美式足球聯盟NFL的比賽中向這些區域領袖致敬。

拜登一年前在白宮召開首屆峰會後，原定今年5月在巴布亞紐幾內亞與這些領導人再度會商，但是他後來因美國債務危機而縮短當時的亞洲行，使得計畫被迫取消。

在去年與14個太平洋島國進行的峰會中，拜登政府承諾幫助各國抵抗中國的「經濟脅迫」，聯合聲明強調加強夥伴關係的決心，並表示他們擁有「民主將能夠蓬勃發展」的共同願景。

白宮指出，今年將聚焦在氣候變遷、經濟成長、可永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等議題上。

官員表示，各國領袖今天將參觀停泊巴爾的摩（Baltimore）港口的一艘海岸防衛隊（Coast Guard）快艇，聽取海岸巡防隊司令就打擊非法捕魚進行簡報。

此外，他們今天還將觀賞NFL巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）出戰印城小馬（Indianapolis Colts）的比賽。數十位NFL球員有太平洋島原住民血統。

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