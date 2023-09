餵女兒吃睡眠軟糖　狠母下秒槍斃親骨肉！她死前報警：媽媽開了槍

▲維若妮卡(左)餵2名女兒(右)吃下睡眠軟糖後,開槍將她們殺死。(組圖/達志影像/美聯社、翻攝自Facebook)

記者葉睿涵/編譯

美國一名媽媽5年前餵女兒吃下俗稱為「睡眠軟糖」的褪黑激素後,開槍將她們打死。歷經5年審判後,法院宣布其謀殺與持槍罪名成立,而她也將被判監78年。

據《紐約郵報》報導,2018年8月,時年33歲的維若妮卡(Veronica Youngblood)讓女兒莎倫(Sharon)與布魯克林(Brooklynn)服食褪黑激素軟糖後,在床上朝2名女兒開槍。

Mom who drugged, shot daughters used girls as ‘leverage’ to get back at ex: ‘She decided to get rid of them’ https://t.co/nZUR9t0DCq pic.twitter.com/Y6e8EMIrVf