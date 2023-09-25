iPhone15 Pro系列開箱5大亮點　從外觀、手感到相機功能一次懂

▲莫娜分享原色鈦金屬的iPhone 15 Pro Max。（圖／記者樓菀玲攝）

記者張家瑋／綜合報導

iPhone 15系列近日開賣，除了鈦金屬外觀、實體靜音開關改為動作按鈕、規格改為USB Type-C接頭等關注焦點外，大家還有發現什麼特點呢？Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就來開箱她熱騰騰購買的iPhone 15 Pro Max。

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莫娜買的是iPhone 15 Pro Max 256GB版本，選擇的顏色是原色鈦金屬，實體看起來是淡雅的灰色，非常具有金屬感，但也有人說很像鋁門窗的顏色，或是跟Mac的銀色很接近。莫娜表示，若要真正判斷是否喜歡鈦金屬色，還是需要親眼看一看，自己本身對顏色沒有特別喜好，但鑒於之前一直使用黑色系，所以這次想嘗試淺色系，才選擇了特殊顏色。

這一代iPhone 15 Pro系列是採用的是航太等級鈦金屬，有明顯感覺到變輕不少。莫娜表示， iPhone 15 Pro Max 蘋果規格顯示重量是221公克，比上一代輕了20克左右，而原本的 14 Pro是 206公克，兩者同時拿在手上，6.7吋的iPhone 15 Pro Max與 6.1吋的 iPhone 14 Pro是差不多重的，至於手感方面，莫娜提到，雖然她熱愛大尺寸手機但手較小，iPhone15 Pro Max讓她拿起來有點吃力，所以如果也是喜歡大手機，但手又偏小的人，可能就要有所考慮。

iPhone 15 Pro系列這次採用全新的圓潤邊框，讓機身側邊更加圓滑，邊框偏向霧面具有細緻的髮絲紋，相較前一代的iPhone 14 Pro Max的不銹鋼機身，更不容易沾上指紋。

再來則是外型有所改變的自訂「動作」按鈕。原本的撥動式的靜音按鍵，改為按壓式，支援自訂義功能，例如相機、錄音、捷徑或其他應用程式。莫娜目前設定用來刷載具，原本以為會一按就觸發，擔心會誤觸，但實際上需要長按約兩秒才會啟動，因此不必擔心誤觸。

另一外觀有感變動的是USB Type-C的充電接頭。莫娜表示，因為很常需要幫攝影器材充電，而這些線材大部分都是Type-C，之前充電的時候都要先把 iPhone的Lightning線拔掉換成Type-C，現在可以全部都插Type-C線，不需要換來換非常方便。值得一提的是，雖然15 Pro系列的Type-C規格是USB 3.2 Gen2，傳輸速度為10Gbps，但無論選購的是iPhone 15還是Pro系列，隨機附贈的線只支援2.0，無法發揮其應有的速度。如需要USB 3.0的線，則需要額外購買。

▲莫娜表示特別喜歡Pro系列新的自動人像模式。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

接著，莫娜提到大家最關心的相機功能，這一次加入了全新的光像引擎，因此15 Pro系列的主鏡頭預設可拍到2400萬畫素。相比上一代，只能輸出1200萬像素的照片，這次的拍攝在保留細節方面更為出色。

此外，莫娜表示，特別喜歡15 Pro系列新增的自動人像模式。過去，我們需要手動切換到人像模式，但現在15 Pro系列可以自動偵測人或動物，並在螢幕上顯示「F」標誌，只要點選要拍攝的對象，相機就會自動進入人像模式。對於喜歡拍攝人像的人來說，這個功能非常方便且直觀。

除了人像模式外，iPhone 15 Pro和15 Pro Max兩者間的最主要區別，就在於望遠鏡頭的焦距。Pro Max的望遠鏡頭具有5倍光學變焦，但除了0.5x、1x、3x和5x之外，其他焦距都是光學和數位結合的。

最後，如果你在3倍和5倍變焦之間做選擇，莫娜建議，取決於個人的使用需求。3倍變焦更適合一般拍攝，而5倍變焦則適合特定情境，如拍攝遠距離的景物或動物，使用iPhone 15 Pro MAX會更為適合。