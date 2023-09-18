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文書vs.電競筆電怎麼挑？ 作業系統、處理器和記憶體是選擇關鍵

▲▼女,用電腦,電腦,筆電,打字。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲開學季筆電該怎麼挑選？（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

隨著開學季的到來，不少大學生開始選購上課要用到的筆電，Podcast節目《娜你知道嗎》的主持人莫娜，特地分享她在挑選筆電的經驗與看法。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂如何選擇筆記型電腦。

莫娜認為選購筆電最重要的是，先決定作業系統要使用MacOS還是Windows，選MacOS的話選擇相對簡單，而選擇Windows則要面對眾多品牌和系列的挑選，例如華碩、宏碁、聯想等。莫娜建議，可以先確定是否有喜好的品牌，然後再來考慮保固、維修等因素，這將有助於縮小選擇範圍。

其次，根據使用需求選擇筆電的性能。如果是玩遊戲或者需要處理複雜的3D繪圖等高效能工作，莫娜建議選購電競筆電，否則選擇一般文書筆電就足夠。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享自己挑選筆電的經驗。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

接著，莫娜提到了硬體規格，這將會直接影響筆電的性能。以Windows筆電來說，市場上主要有Intel和AMD兩大處理器品牌，其中Intel的第10代和第11代處理器已經足夠使用。她建議至少選購i5處理器以確保基本性能。至於記憶體，則至少選購8GB或更高的記憶體，有助於提高多任務執行的效率。

莫娜最後表示，選購筆電是一個因人而異的過程，建議可以先確定自己的需求，然後再根據自己的實際需求做出選擇。

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