盤點那些逝去的3C　從磁碟片、錄音帶到即時通的青春足跡

▲曾經無所不在的磁碟片，現在逐漸成為歷史。（圖／Pixabay）

記者張家瑋／綜合報導

你還記得小時候時使用過的3C用品嗎？像是CD Player、錄音帶或是磁碟片，但是隨著科技的進步，相關產品現今已變得難以尋覓，甚至變成收藏品，Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就來盤點這些消失的3C用品。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，盤點消失的3C。

莫娜分享了一則臉書貼文，有一位年輕新進員工對於PDF上的儲存圖示感到困惑，因為他不知道為什麼要用一個方形的圖案來代表存檔，此文一出讓不少人流下時代的眼淚，因為不論是文書處理軟體、遊戲還是工具網站，儲存檔案的圖示其實都是以磁碟片為代表，那個曾經無所不在的磁碟片，如今已經逐漸成為歷史，消失在人的記憶之中，甚至讓年輕人感到困惑。

磁碟片曾經是生活中不可或缺的存在。1971年IBM發明了8吋版本的磁碟片，後來出現了5.25吋、3.5吋等多種規格。其中，3.5吋磁碟片在1980年到1990年間廣受歡迎，當時的電腦主機也內建了磁碟片槽，方便儲存資料。然而，隨著HDD、VCD和USB隨身碟等大容量的儲存裝置開始變成主流，磁碟片也逐漸被淘汰。特別是蘋果公司在1998年推出的第一代iMac，成為首家捨棄軟碟機的電腦廠商後，就此開啟了磁碟片消逝的序幕，最後成為現代年輕人不懂的「儲存符號」。

另一個消失的3C產品是磁帶，也就是卡式錄音帶。世界上的第一卷卡帶是在1888年發明的，那時期還不是用黑黑薄薄的磁帶，而是用細鋼絲製作，所以體積非常大的，後來才演變成是紙帶上加上磁粉來取代，而搭配使用的磁帶錄音機，則是在1928年發明的，那個時候的錄音機 、錄音帶是軍事專用，到二次大戰後才慢慢普及。卡帶的黃金時代是1980年到1990年，可以收錄音樂、影片以及電腦資料的儲存，然而，隨著數位媒體的發展，也逐漸退出了我們的生活。

▲莫娜分享自己印象比較深刻的3C軟體。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

至於對八年級生來說，消失比較多的回憶，都是來自於軟體。像是無名小站、Yahoo即時通、MSN和蕃薯藤網站養番薯寶寶等等。尤其是Yahoo即時通，無論是用來聊天、交流，還是設定心情狀態，都成為了當時的重要社交工具。然而，隨著通訊科技的進步，LINE等現代通訊軟體取而代之，雖然方便，但卻無法再帶來當初純粹的期待感。

莫娜總結，不論是磁碟片、卡式錄音帶，還是即時通、無名小站等等，這些曾經陪伴我們成長的科技，對許多人來說，都是珍貴的回憶。隨著日新月異的進步，許多3C產品逐漸消失，更應該珍惜現在所擁有的科技。