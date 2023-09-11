南韓「能源聖杯」夢碎　LK-99常溫超導體崛起與失落一次懂

▲常溫超導體若成真，將成為能源聖杯改變世界。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張家瑋／綜合報導

南韓科學家在7月份宣稱發現常溫超導體「LK-99」，論文一出立即引發全球關注，各大實驗室紛紛投入「復刻」研究，想驗證這個會帶來第四次工業革命的能源聖杯，是否真的被找到了。然而，根據國際科學期刊《Nature》的最新論文證實，LK-99並不是常溫超導體，Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜就來介紹，常溫超導體若成真，為什麼會是人類發展史上的重要關鍵時刻。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂常溫超導體。

首先，莫娜分享了什麼是超導體。超導體是一種無電阻的導電材料，這意味著電流可以在其中永久性地流動，不會產生能量耗損。舉例來說，如果將超導材料應用在發電廠，能夠實現電能的100%傳輸，避免能量損耗。此外，超導體具有完全抗磁的特性，可以避免磁場穿透材料，類似於磁浮列車的原理。這些特性使得超導體在能源、交通運輸、電子儀器等領域有著廣泛的應用。

一般來說，要達到超導現象，通常都必須在極端的條件才有辦法，例如極低溫、高壓環境等等，所以一直都無法普及，而常溫超導體則避開了這個缺點，在一般環境之下就能達到超導現象。

▲莫娜分享南韓「常溫超導體」事件始末。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

近來討論最夯的LK-99，就是南韓的研究團隊宣稱發現的「常溫超導體」，它的製作方式相較其他超導體顯的更為簡單，是只要較具規模的實驗室都能合成的出來，導致論文一出現，除了各國超導體概念股都同步飆漲外，全球各大實驗室也展開復刻運動，想驗證LK-99這個能開啟第四次工業革命的能源聖杯，到底是不是真的常溫超導體。

隨著全球各大實驗室不斷投入，甚至開啟24小時不間斷直播跟民眾一起見證的情況下，LK-99的真面貌逐漸浮現，就在8月16日國際科學期刊《Nature》刊登了一篇題為「LK-99不是常溫超導體」的論文，直接否定了南韓研究團隊的發現，也影響了南韓超導體概念股，使得股價大幅下跌，同時也為這些日子來的超導體話題畫下句點。

莫娜總結，若常溫超導體真的實現，將會是人類科技發展的重大突破，對於能源、資訊、傳輸等領域將帶來革命性的改變。儘管目前都指向LK-99並不是常溫超體，但這一項目的探索和追求將會持續影響未來科技的發展方向。