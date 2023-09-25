台灣首艘國造潛艦「海鯤號」命名源自莊子　有神秘難掌握深意

▲圖為中華民國海軍網站上的潛艦模型。（圖／翻攝自海運網站）



記者陶本和／台北報導

台灣首艘自製潛艦的原型艦「海鯤號」，近日已完成封殼、塗裝作業，將在28日正式亮相。據了解，「海鯤號」發想自莊子《逍遙遊》內篇，「鯤之大，不知其幾千里也」，取之神秘難以掌握的意思；依規劃，28日將由總統蔡英文親自主持下水儀式並命名。

對於台灣第一艘台灣的第一艘國造潛艦，國安會諮委黃曙光表示，規劃在9月28日下水，10月1日就會展開泊港測試（HAT）、並預定明年4月1日前完成，之後便開始出海測試（SAT），期待明年底之前就能把此首艘國造潛艦交給海軍。

黃曙光表示，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦；未來，台灣的潛艦部隊除了在台灣西南海域執行守備國土的命令，在任務部署來看，台灣東南、東部海域，甚至在東北介於蘇澳跟日本「與那國島」之間的水域防衛，也是重點截斷共軍進入第一島鏈，佔據東部海域，避免形成包圍台灣的態勢。

至於命名部分，據了解，「海鯤號」發想自莊子《逍遙遊》內篇，「鯤之大，不知其幾千里也」，是取之神秘難以掌握的意思。

依規劃，28日將由蔡英文親自主持下水儀式，下水儀式皆會由女性主持，屆時依慣例擲瓶；至於命名，在潛艦封殼完成，就象徵船的生命誕生，隨即會辦理命名儀式，由於命名者自古也都由女性擔任，賦予傳艦祝福，屆時預計也會由蔡英文正式命名。