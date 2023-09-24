　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐　「波及半個日本」老店被停業

▲日本有300人吃完吉田屋鐵路便當後嘔吐腹瀉。（圖／翻攝自吉田屋官網）

▲日本有300人吃完吉田屋鐵路便當後嘔吐腹瀉。（圖／翻攝自吉田屋官網）

記者葉睿涵／編譯

日本各地相繼有人在吃下青森縣八戶市「吉田屋」製造的鐵路便當後，出現嘔吐、腹瀉等情況，至今已逾300人不適。八戶市保健所23日判定這起事件為食物中毒，勒令吉田屋全面停業，而吉田屋也在官網發布聲明道歉。

據NHK報導，八戶市保健所指出，吉田屋9月15日及16日製造的2.2萬個便當，在33個都道府縣出售後，共引發了270宗食物中毒案例。這些案例遍布東京、青森、福島、靜岡、廣島等21個都縣，受影響範圍超過半個日本。

事後，保健所在便當內驗出金黃色葡萄球菌及蠟樣芽孢桿菌，判斷這是一起大規模食物中毒事件，估計可能是處理食材時出問題，勒令吉田屋全面停業。截至22日，已有逾300人回報吃完便當後身體不適，當局認為相關數字仍有上升可能。

吉田屋的社長吉田廣成隨即在公司官網發布道歉聲明，同時透露他們「從縣外的委託企業採購了部分食材，但相關部門採購後未做好必要工作，導致附著在食材上的細菌增殖」，才引發了這起大規模食物中毒案。

創立至今已逾130年的吉田屋也表示，他們目前還不清楚為什麼商品會含有這些細菌，但他們會在保健所的指導下持續進行調查。報導稱，此前有商家接獲至少39名消費者投訴，反映吉田屋的便當裡有怪味道、白飯會牽絲等問題。

日130年鐵路便當老店「上百人食物中毒」！11款便當緊急停售

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
楊勇緯奪金　透露下一目標
快訊／屏縣府爭取從優撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~289
男嬰遭老鼠「啃到見骨」！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了
楊勇緯拿第100金！台灣亞運奪牌史一次看　史上第一金是他
餅總抗議球疑有外部物質　主審上場確認
她喝一碗「無糖綠豆湯」！血糖飆240　醫示警：不是豆類
白飯會牽絲！300人吃完狂吐　「波及半個日本」老店被停業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐　「波及半個日本」老店被停業

南韓一家5口同天詭死　墜樓人妻負債數億韓元！瓦斯費1年沒繳

拒被亞塞拜然統治　納卡區政府宣布「12萬人遷往亞美尼亞」

日本排放核處理水滿月　帆立貝因中國禁令價跌

帳單多打一個0！餐廳誤收近2萬元　老闆急發文尋找苦主

餵女兒吃睡眠軟糖　狠母下秒槍斃親骨肉！她死前報警：媽媽開了槍

習近平主動提訪韓　南韓：將與中國進行正式協商

鱷魚也有同理心？印度3沼澤鱷「救活落水小狗」　將牠推回岸上

女童頭髮卡進梳子裡！媽狂拔2小時取不下　消防派3猛男幫「解脫」

男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

《阿斯達年代記》回歸！李準基來了　雙胞胎廝殺...「他」虐戀申世景

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

《火神》真實上演「火場爆炸釀死」　陳庭妮.林柏宏悼殉職勇消：任務結束了

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐　「波及半個日本」老店被停業

南韓一家5口同天詭死　墜樓人妻負債數億韓元！瓦斯費1年沒繳

拒被亞塞拜然統治　納卡區政府宣布「12萬人遷往亞美尼亞」

日本排放核處理水滿月　帆立貝因中國禁令價跌

帳單多打一個0！餐廳誤收近2萬元　老闆急發文尋找苦主

餵女兒吃睡眠軟糖　狠母下秒槍斃親骨肉！她死前報警：媽媽開了槍

習近平主動提訪韓　南韓：將與中國進行正式協商

鱷魚也有同理心？印度3沼澤鱷「救活落水小狗」　將牠推回岸上

女童頭髮卡進梳子裡！媽狂拔2小時取不下　消防派3猛男幫「解脫」

男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！嬰兒床都是血　美國離譜爸媽被捕了

地主中國汪順太猛破紀錄　亞運200混泳王星皓第6作收

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！研究：天天喝罹大腸癌風險高

快訊／屏縣府最速件爭撫卹！殉職4勇消可獲「2783萬~2897萬」

陳歆雅奪杭州亞運中華隊首面獎牌　教頭笑稱：求神求佛求不來

楊勇緯拿第100金！台灣亞運奪牌史一次看　史上第一金是他

中國離婚人數連3年減少！　律師曝「房市低迷」也是原因

王心凌演唱會現插曲！唱到一半突喊：快幫我～　萬人機警幫她唱

生涯首度低潮亞運再站起來　楊勇緯喊下一目標：奧運金牌！

突胸悶！60歲醫自覺「左肩很痠」一驚：慘了　血管幾乎100%塞住

超慘！半身不遂治好又被打　成毅被戲稱「吐血專業戶」不虐不接

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

加密交易所錯匯2億　澳女爽爆買房挨告下場曝

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

英國150多年沒見過　神鳥驚喜停樹梢

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！

搭機隔壁乘客「竟是屍體」　搖不醒才知身亡

男被控姦殺　越南不顧國際呼籲照處決

砸錢買「退貨集裝架」　驚人利潤曝

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

專欄作家怨機場吃一餐噴2500元　被餐廳打臉真相

美友台議員爆貪腐！家中搜出千萬現金金條

機場安檢排爆　3招「加速過關」

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭畫面曝

更多熱門

相關新聞

南韓一家5口同天詭死　墜樓女負債數億韓元

南韓一家5口同天詭死　墜樓女負債數億韓元

南韓首爾一名40多歲婦女23日上午墜樓身亡後，警方同一天接連發現她的丈夫、女兒等共4名親屬皆陳屍在不同地點。警方著手調查這一家5口離奇命案後，最新掌握到的證據顯示，墜樓婦女欠下數億韓元債務，去年6月還被人提告詐欺逾2.7億韓元（約新台幣650萬元），就連瓦斯費也超過1年沒繳。

日本排放核處理水滿月　帆立貝價跌

日本排放核處理水滿月　帆立貝價跌

南韓總統室：針對習近平訪韓進行正式協商

南韓總統室：針對習近平訪韓進行正式協商

南韓老人愛搭地鐵　不讓年輕人讓坐

南韓老人愛搭地鐵　不讓年輕人讓坐

日本宮島10月開徵訪問稅　沖繩離島評估跟進

日本宮島10月開徵訪問稅　沖繩離島評估跟進

關鍵字：

日本日韓要聞吉田屋鐵路便當

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

張震嶽補辦「遲到5年的婚禮」！熱狗、頑童全到了

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

小隊長仍激動自責　病房內傳陣陣痛哭聲

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

許光漢前女友現身！高顏值三姊妹狂吸睛

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

4勇消靈堂弔唁！屏二分隊長下跪痛哭

更多

最夯影音

更多
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面