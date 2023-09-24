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登山遇虎頭蜂攻擊切忌揮打　農業部教戰3招保命法

▲登山遇到虎頭蜂保命3要點。（圖／農業部提供）

▲登山遇到虎頭蜂如何自保？農業部教戰3要點。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市瑞芳山區日前發生虎頭蜂攻擊登山客，造成2死9輕重傷的不幸事件。農業部指出，每年的7至11月是虎頭蜂活動高峰季節，很多人看到虎頭蜂，因害怕瘋狂揮打，反而引起蜂群群起攻擊，應該用衣物護住頭部，壓低身體，快速離開。

農業部臉書粉專指出，秋高氣爽，不少人會登山運動，而每年的7至11月，也是虎頭蜂活動高峰季節，但看到虎頭蜂，最忌揮打，因虎頭蜂具備完整的社會組織與蜂巢結構，當蜂群遭受驚擾時，會因強烈的護巢行為而群起攻擊外來入侵者。

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農業部粉專提供3遇到虎頭蜂3要點，首先，壓低身體，安靜地離開，切勿揮打，以免引發蜂群的攻擊；其次，若遭遇攻擊時，應以衣物護住頭部，壓低身體，快速離開，且儘量向順風方向離開，減輕引發氣流、殘留被螫者的費洛蒙訊息。此外，若蜂群在追擊，附近的人很多， 應分散人群，迅速離開現場，切記被攻擊的人要快跑，沒被攻擊的人也要大步慢跑，盡量減少毒蜂的注意力。

農業部提醒，切勿邊跑邊揮動衣物，揮動衣物會造成強大氣流，使得在空中追擊的毒蜂更能認清目標，招來更多毒蜂追擊。

農業部指出，傷處腫脹疼痛時，除了先「冰敷」，也可以使用抗組織胺藥膏，再到醫院請醫師詳細檢查。此外，進入山區時，最好穿戴表面光滑及淺色衣帽， 避免深色、毛織品或表面粗糙的衣帽。

▲登山遇到虎頭蜂保命3要點。（圖／農業部提供）

▲▼登山遇到虎頭蜂如何自保？農業部教戰3要點。（圖／農業部提供）

▲登山遇到虎頭蜂保命3要點。（圖／農業部提供）

▲登山遇到虎頭蜂保命3要點。（圖／農業部提供）

▲登山遇到虎頭蜂如何自保？農業部教戰3要點。（圖／農業部提供）

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