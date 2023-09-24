救火殉職！勇消施寶翔遺留1對兒女　花蓮消防局臉書PO文哀悼

▲花蓮消防局於臉書PO文並貼圖當年施寶翔工作情形。（圖／記者王兆麟翻攝花蓮消防局臉書，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火，這次救援任務中，共有4名消防員罹難，都是屏東縣消防局第二分隊男隊員，分別是賴俊儒（33歲）、陳柏翰（32歲）、鍾吉垣（38歲）、施寶翔（37歲），除了賴俊儒送屏東寶建醫院後宣告死亡，其他隊員都於現場尋獲遺體。

37歲的施寶翔與妻結婚近8年，夫妻倆育有一對兒女，施寶翔曾於花蓮富里消防隊任職，後來調至屏東縣消防局第二分隊服務。

不幸消息傳來後，花蓮縣消防局在臉書上貼文表示不捨與哀悼，貼文如下：

我們永遠懷念與不捨的寶翔弟兄

民國95年，專23期畢業的寶翔分發到花蓮縣消防局富里分隊，當時的你是那麼年輕，對消防工作保持熱情，每天競競業業，認真完成任務，總是不斷學習與精進，老學長都看在眼裡，記得大家都在討論，真的很開心有一個認真的年輕人加入團隊，大家也都被你的敬業精神感染，因為有你在，分隊氣氛總是活潑有朝氣。

寶翔對山域搜救領域相當內行，總是身先士卒，前往山區執行任務，你總不吝指導新進，將你所會的技能毫不保留的貢獻在消防工作上，是花蓮縣消防局非常出色的山域搜救教官。2015年6月，你調回了故鄉屏東，大家都很捨不得，卻也為你開心。

9月22日，這個不幸的噩耗傳來，大家都感到相當震驚！真的是你嗎？那個年輕有抱負，盡責消防弟兄，怎麼就這樣離開了我們，這真的是消防界的一大損失，當時正是吃飯時間，我們卻毫無食慾，夜裡更是難過得睡不著覺。為了救人於水火，不顧個人安危，堅守崗位，最終不幸犧牲。

寶翔啊，這就是你，而，怎麼會是你呢？這個噩耗讓我們陷入深深的悲傷和哀悼之中。寶翔，您永遠是我們的英雄，您的無私奉獻和勇氣將永遠激勵我們，我們會記住您的勇敢和犧牲，您是我們的驕傲，在我們的心靈深處，您的精神將永遠陪伴著我們，永遠。