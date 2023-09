兒殉職不怪任何人　勇消賴俊儒父大拇指比讚：我兒是「這支」

記者黃彥傑、郭玗潔/屏東報導

屏東科技園區明揚國際公司(8420)廠房22日傍晚爆炸起火,惡火燃燒28小時,釀9人死亡(4名消防員、3名員工、2人身分待確認),另107人受傷。目前還有1人尚未尋獲。其中1名殉職勇消賴俊儒原訂下月計畫要與英國籍妻度蜜月、明年2月補辦婚禮,不料人生卻因一場火警戛然而止。痛失愛子的賴父堅強表示「沒有怪任何人,這是命」,他伸出大拇指比讚說「我只是肯定我的兒子是『這支』」。

▲勇消賴俊儒殉職,爸爸悲痛但仍比出大拇指,表示以兒子為榮。(圖/記者黃彥傑攝)

賴父感嘆這場大火來得太突然,當時兒子才剛進入火場,不料卻突然發生爆炸,來不及撤退就當場被炸死,留下父母、以及才剛登記新婚的妻子,賴父忍住悲痛,說「沒有怪任何人,這是命,我只是肯定我的兒子是『這支』」,他比出大拇指表示「讚的」。

賴父為兒子選用生活照做為遺照,認為公祭時局方協調的很好,因為殉職4位消防人員都是兄弟,同一分隊的、很要好,彼此有伴。針對小隊長自責淚崩「整個小隊只有我活下來」,父親則不與置評,但強調「任何人都不希望自己的兄弟受傷」。

而勇消賴俊儒原訂下月計畫要與英國籍妻度蜜月、明年2月補辦婚禮,不料相愛2人卻從此天人永隔,痛失英雄般丈夫英國籍妻,稍早在個人InstagramPO文說:「Thanks to everyone for the love and support」(中文翻譯:感謝大家的愛護與支持),彷彿是故作堅強在向親友表示自己「很好,沒事」也令人格外心疼無比。

▲賴俊儒英國籍妻子在IG首發聲,短短一句話讓人格外心疼。(圖/翻攝自IG/賴俊儒英國妻)

對此,賴父表示媳婦是外國人,喪葬儀式方面會尊重她,媳婦原本想用穆斯林方式,但因為和台灣法令不符,太太昨天還特地帶媳婦去清真寺詢問相關事宜,最後沒辦法,仍決定用佛教方式處理兒子後事方式。

賴父對媳婦非常讚譽有加,比讚表示「我那個媳婦真的很棒!年輕漂亮,而且有智慧、善解人意,我們都很喜歡她」。兒子出事第一天,他和太太就向媳婦表示,他們全家仍把她當成女兒。

▲4明勇消英勇殉職。(圖/資料照)