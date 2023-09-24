搜尋明揚最後一位失聯員工！周春米赴現場視察：還有2任務未完成

記者許權毅、莊智勝／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日發生爆炸，火勢於23日晚間9時56分撲滅，目前怪手仍在開挖尋找失聯員工。屏東縣長周春米今(24日)上午前往明揚現場掌握搜救進度，表示目前還有2個未完成任務，一是將清晨6時10分尋獲的男性遺體順利移出、二是找到最後一位失聯員工，「希望今天可以順利，讓家屬、社會大眾安心。」

▲屏東縣長周春米。（圖／記者許權毅攝，下同）

周春米表示，截至昨天為止，明揚還有3位員工失聯，今清晨6時10分在2樓鋼樑下尋獲一具男性遺體、上午7時35分再尋獲另一具遺體，目前7點多尋獲的那具遺體已經移出並送到殯儀館，交由相關單位檢查鑑定，而清晨6點多尋獲的罹難者，目前仍尚未順利移出。

周春米表示，目前可以確認，還有一人失聯尚未尋獲，消防弟兄也持續在現場搜救，「現在還有2個未完成任務，一是將清晨6點多找到的這位罹難者完整、順利地運送出來；二是找到最後一位失聯員工，希望加快速度、盼今天可以找到人，讓家屬及社會大眾安心。」

針對外界要求屏東縣消防局長許美雪下台一事，周春米則回應，消防局的任務是救災、救人，等到完成任務，後續調查、責任檢討不會迴避，但現在請大家支持消防團隊，讓弟兄在第一線心無旁鶩救災。