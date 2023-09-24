　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搜尋明揚最後一位失聯員工！周春米赴現場視察：還有2任務未完成

記者許權毅、莊智勝／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日發生爆炸，火勢於23日晚間9時56分撲滅，目前怪手仍在開挖尋找失聯員工。屏東縣長周春米今(24日)上午前往明揚現場掌握搜救進度，表示目前還有2個未完成任務，一是將清晨6時10分尋獲的男性遺體順利移出、二是找到最後一位失聯員工，「希望今天可以順利，讓家屬、社會大眾安心。」

▲▼明揚重大火警，屏東縣長周春米受訪。（圖／記者許權毅攝）

▲屏東縣長周春米。（圖／記者許權毅攝，下同）

周春米表示，截至昨天為止，明揚還有3位員工失聯，今清晨6時10分在2樓鋼樑下尋獲一具男性遺體、上午7時35分再尋獲另一具遺體，目前7點多尋獲的那具遺體已經移出並送到殯儀館，交由相關單位檢查鑑定，而清晨6點多尋獲的罹難者，目前仍尚未順利移出。

周春米表示，目前可以確認，還有一人失聯尚未尋獲，消防弟兄也持續在現場搜救，「現在還有2個未完成任務，一是將清晨6點多找到的這位罹難者完整、順利地運送出來；二是找到最後一位失聯員工，希望加快速度、盼今天可以找到人，讓家屬及社會大眾安心。」

針對外界要求屏東縣消防局長許美雪下台一事，周春米則回應，消防局的任務是救災、救人，等到完成任務，後續調查、責任檢討不會迴避，但現在請大家支持消防團隊，讓弟兄在第一線心無旁鶩救災。

▲▼明揚重大火警，屏東縣長周春米受訪。（圖／記者許權毅攝）

▲▼明揚重大火警，屏東縣長周春米受訪。（圖／記者許權毅攝）

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
蔡詩萍18歲校花女兒「入學早稻田大學」！　超仙大一新生照曝
快訊／楊勇緯「三角固」力退對手挺8強！　下一戰強碰日本
iPhone 15電池續航實測來了！　續航冠軍是這台
洪詩做羊膜穿刺「到場才得知1規定」　害怕躺手術台
Rosé粉絲「把Jennie臉打馬賽克」被罵爆！　一看原圖尷
兒殉職不怪任何人！　賴俊儒爸爸大拇指比讚：我兒是「這支」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／遊覽車冒煙起火！好心民眾提醒　40人及時逃生

國5驚見彈簧床！大貨車一次掉3床　後方2車閃不過撞上

兒殉職不怪任何人　勇消賴俊儒父大拇指比讚：我兒是「這支」

搜尋明揚最後一位失聯員工！周春米赴現場視察：還有2任務未完成

百年木造「大山火車站」遭撞！駕駛下車拍照手剎車沒拉好

起初稱「射水後爆炸」！消防局長認口誤：狀況混亂被廠商誤導

快訊／明揚火場再尋獲1遺體！屍身焦黑難辨　累計增至9人死亡

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！卡第8節車廂下「身首分離」亡

現場畫面曝光！　屏東明揚惡火今晨挖出1男性大體

快訊／屏東明揚惡火今晨尋獲1男性！　剩2員工失聯

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

屏東工廠大火勇消殉職　親友接噩耗慟哭難接受

消防員殉職面部難辨　父親認屍痛哭癱軟在地

明揚國際董事長現身回應　「應該是粉塵導致爆炸」

快訊／遊覽車冒煙起火！好心民眾提醒　40人及時逃生

國5驚見彈簧床！大貨車一次掉3床　後方2車閃不過撞上

兒殉職不怪任何人　勇消賴俊儒父大拇指比讚：我兒是「這支」

搜尋明揚最後一位失聯員工！周春米赴現場視察：還有2任務未完成

百年木造「大山火車站」遭撞！駕駛下車拍照手剎車沒拉好

起初稱「射水後爆炸」！消防局長認口誤：狀況混亂被廠商誤導

快訊／明揚火場再尋獲1遺體！屍身焦黑難辨　累計增至9人死亡

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！卡第8節車廂下「身首分離」亡

現場畫面曝光！　屏東明揚惡火今晨挖出1男性大體

快訊／屏東明揚惡火今晨尋獲1男性！　剩2員工失聯

台灣首間Tiffany Cafe來了！　超夢幻下午茶耶誕節前就吃得到

屏東工廠惡火爆勞權爭議　他曝內幕嘆：勞動部幫經濟部擦屁股

Sandy「今天是夜店妹」嗨傳自拍照！老公一看只回3句話…她無言了

美西超競爭！　蒙哥馬利先發7局無失分退水手　

「奪金希望」林穎欣資格賽失利　教練指泰國選手晚到影響準備

0比2落後連進三球！ 萊萬率巴薩完成不可思議大逆轉

快訊／遊覽車冒煙起火！好心民眾提醒　40人及時逃生

蔡詩萍18歲校花女兒「入學早稻田大學」！辣露長腿　超仙大一新生照曝

日媒：美菲討論擴大美軍軍事存在　地點鎖定菲律賓東部沿海

可愛豹紋圖案！盤點台南5家超人氣千層蛋糕　深夜還吃得到

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

護理師飆車回醫院　院長：罰單我們付

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏屏東4勇消殉職！　退伍男：上周才跟大家慶祝

勇消殉職　妹哽咽：不敢回家怕奶奶問

快訊／明揚火場再尋獲1遺體！屍身焦黑難辨

快訊／屏東惡火今晨尋獲1男性！　剩2員工失聯

4勇消殉職！周春米將協助入祀忠烈祠

消防員殉職！同梯：約好工作到退休

1700萬法拉利前對決休旅車　網驚呼：迴轉未禮讓

「射水後爆炸」消防局長認口誤　被廠商誤導

更多熱門

相關新聞

勇消賴俊儒父比大拇指：我兒讚的

勇消賴俊儒父比大拇指：我兒讚的

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房22日傍晚爆炸起火，惡火燃燒28小時，釀9人死亡（4名消防員、3名員工、2人身分待確認），另107人受傷。目前還有1人尚未尋獲。其中1名殉職勇消賴俊儒原訂下月計畫要與英國籍妻度蜜月、明年2月補辦婚禮，不料人生卻因一場火警戛然而止。痛失愛子的賴父堅強表示「沒有怪任何人，這是命」，他伸出大拇指比讚說「我只是肯定我的兒子是『這支』」。

「射水後爆炸」消防局長認口誤　被廠商誤導

「射水後爆炸」消防局長認口誤　被廠商誤導

快訊／明揚火場再尋獲1遺體！屍身焦黑難辨

快訊／明揚火場再尋獲1遺體！屍身焦黑難辨

貝南非法燃料庫發生爆炸　至少34人喪生

貝南非法燃料庫發生爆炸　至少34人喪生

畫面曝！　屏東明揚惡火今晨挖出1男性大體

畫面曝！　屏東明揚惡火今晨挖出1男性大體

關鍵字：

屏東工廠爆炸明揚國際消防殉職周春米影音

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

李昂悄悄刪掉乘客照！網：撤了也沒用

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

曾之喬路邊「超兇半球露出」！好友全傻眼

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

護理師飆車回醫院　院長：罰單我們付

她水煮2美食當正餐！健檢竟膽固醇爆炸

更多

最夯影音

更多
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面