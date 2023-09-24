「全隊只有我活下來」！小隊長情緒仍激動　病房內傳陣陣痛哭聲

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日傍晚發生爆炸，導致現場4名勇消當場殉職，連在外坐鎮指揮的小隊長陳文川也受到重傷。今(24日)副總統賴清德南下探視傷者，並前往醫院慰問陳小隊長，但陳的情緒仍然十分激動，在病房外仍能聽到痛哭的聲音。

▲副總統賴清德前往醫院探視陳文川小隊長。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，明揚科技廠房22日傍晚5時許通報火警，屏東縣消防局屏二分隊獲報後立即趕往現場，並在現場指揮官陳小隊長指揮下，首批消防員持乾粉滅火器進入火場內滅火，不料過程中煙越來越大，陳小隊長察覺情況可能有異，立刻下令撤隊，但工廠內的勇消還來不及後撤，隨即發生爆炸，導致陳柏翰、賴俊儒、施寶翔、鍾吉垣4人當場殉職。

而當時坐鎮指揮的陳小隊長也受到重創，事後緊急送醫治療，目前生命徵象穩定，但當他醒來後得知4名隊員殉職，當場情緒崩潰，自責痛呼「整個小隊只有我活下來」。今(24日)賴清德南下前往醫院探視陳小隊長，雖然身邊有妻小陪伴，但陳的情緒還是十分激動，病房外不時能聽到痛哭的聲音。

立委鍾佳濱轉述，小隊長現在還是非常激動、自責，家人有在身旁給予安慰，賴副總統也親自慰問，並強調，任何在現場的消防弟兄，沒人能夠預料到這樣的情況，現場也沒有看到任何火苗，沒想到會發生爆炸，期許陳小隊長能盡快康復，事後撫卹中央地方一定從優；賴清德也要求，要給予傷者最好、最完善的治療。