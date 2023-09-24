iPhone 15電池續航實測來了！Pro Max居次、續航冠軍是這台

▲iPhone 15續航實測出爐。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 15 全系列已經正式對外發佈，許多相關實測功能也出爐，續航力也是果粉十分關心的重點，由於蘋果一直強調A17 Pro晶片的強大功能，讓人期待iPhone 15 Pro Max在續航力方面會奪得榜首，但國外的測試發現，iPhone 15 Plus的續航「更勝一籌」。

YouTuber Mrwhosetheboss 針對iPhone 15全系列的電池續航力進行測試，雖然 Pro Max 比之前所有的 iPhone 都更耐用，但卻被 15 Plus 超越，15 Plus 螢幕顯示時間超過 13 小時，現在保持著 iPhone 電池續航時間最長記錄。

根據蘋果官方公布，技術規格頁面中提到「連續音訊」播放和「影片播放」的電池壽命。iPhone 15 Pro Max 的串流影片播放時間最長，為 25 小時，而 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Plus 為 20 小時。

然而，在音訊播放方面，Max 的額定續航時間為 95 小時，而 Plus 的續航時間則達到三位數，為 100 小時。蘋果的數據為不同型號的比較提供不錯的基準，但很難從中推斷出實際的電池續航時間，因為日常手機使用通常比僅僅觀看影片或播放音樂更費力。

Mrwhosetheboss 的測試中，嘗試模擬更真實的日常使用模式，循環執行觀看 TikTok 影片、Zoom 視訊聊天、用相機錄製影片和玩遊戲等耗電活動。手機螢幕始終保持開啟狀態，直到電池耗盡並關閉。

之前的冠軍是 iPhone 13 Pro Max，因為 14 系列的電池續航力略有下降。如影片所示，所有 iPhone 15 機型都擊敗上一代機型。

測試中，iPhone 15 Pro 最先耗盡，其次是iPhone 15，15 Pro持續了9小時20分鐘，基本版 iPhone 15 又撐了半小時，運行時間接近 10 小時。15 Pro Max 電池續航力又延長了一個半小時​​，達到了 11 小時 41 分鐘。不過，15 Plus 幾乎以同樣的優勢擊敗了 Max，在測試中達到驚人的 13 小時 19 分鐘。相比之下，之前表現最好的手機 13 Pro Max 的續航時間為 11 小時 19 分鐘。