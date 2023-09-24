降價出售iPhone 15 Pro現貨！他笑「黃牛翻車」　遭網打臉：還是賺

▲iPhone 15 Pro 系列採用全新的鈦金屬材料。（圖／記者樓菀玲攝）



記者施怡妏／綜合報導

iPhone 15系列22日正式發售，通訊行、好市多等都出現排隊人潮，不少果粉拿到新手機相當興奮，網路上也出現不少人轉賣，就有網友發現，居然有人降價出售iPhone 15 Pro，原本iPhone 15 Pro 256 GB售價4萬400元，賣家只賣4萬元，而且還是現貨。

原PO在PTT發文，「iPhone 15好像大翻車了」，一直都很排斥黃牛的行為，iPhone 15才剛發售，網路上就有iPhone 15 Pro降價出售的貼文，「黃牛踢到鐵板要賠錢賣，排隊排半天還花錢請人代排，結果囤著銷不掉」。

從原PO貼出的截圖可以看到iPhone 15 Pro 256 GB 藍色鈦金屬，以及黑色鈦金屬都降400元出售，而且還是現貨，不需要等待，底下還有不少人留言，手上也有現貨的iPhone 15 Pro，同樣是降價出售。

貼文曝光，掀起網友討論，「那個是因為鈦金屬藍市場接受度超差，有夠難賣的，你可能去costco都還找得到鈦金屬藍」、「看不出哪裡翻，一定賣得掉」、「演唱會才有黃牛的價值，因為太好轉手了，iPhone沒那麼難買」。

不過，就有網友點出，就算降價賣買家還是賺，「這種應該是有用什麼優惠來買到更便宜的價格，你看似他賠錢賣，實際上還是賺的，賠錢生意沒人做，iPhone也不是第一次出」、「那是賺信用卡優惠跟一些有的沒的折扣的」、「你想多了，真的賠錢他會退貨，4萬還是有賺的，不要傻傻的」。

【ETStar開課了】輸入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

➤成為百萬網紅、美拍達人

➤社交必學撩心術、增肌減脂健身訓練