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iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

▲▼蘋果爹測試iPhone 15 Pro Max遇到嚴重發熱問題。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲蘋果爹測試iPhone 15 Pro Max遇到嚴重發熱問題。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

記者楊庭蒝／綜合報導

iPhone 15全系列新機正式開賣，不少果粉拿到了新手機相當興奮，不過，有YouTuber在實測iPhone 15 Pro Max的時候出現了過熱的情況，使用錄影功能不到20分鐘就出現卡頓，反而是iPhone 14 Pro Max、iPhone 15Plus沒有出現這樣的情形，讓他不禁直呼「很失望」。

YouTuber蘋果爹時常在頻道上分享手機相關的實測，此次iPhone 15系列發售後他也第一時間購入評測，在測試發熱環節時，拿了iPhone 14 Pro Max、iPhone 15Plus與iPhone 15 Pro Max三隻手機，在相同時間相同的環境下，使用4K60P的錄影規格進行錄影發熱測試，結果在測試進行到16分鐘左右，iPhone 15 Pro Max出現了錄影相當卡頓的情況，已經是不可用的狀況，因為還要進行後續的測試，怕手機因此受損，只能緊急停止測試。

大陸知名的科技頻道「極客灣」在測試新的A17 Pro時指出，總結來說此次A17 Pro CPU的大核峰值性能相當高，但隨之而來的是功耗也相當高，同頻率下的能耗比對比上一代的A16並沒有顯著的進步，小核心性能強了很多，功耗雖然也有所提升但還在可以接受的範圍。

「極客灣」接著指出，在GPU方面，A17 Pro的GPU功耗高得離譜，而整體能效對比A15、A16也只能算是有限的進步，「所以說這真的是新架構得GPU嗎？這真的是3m,工藝製造的芯片嗎？說時候真的有點失望」。

▲▼極客灣測試A17 Pro。（圖／翻攝自YouTube／極客灣）

▲極客灣測試iPhone 15系列的續航表現。（圖／翻攝自YouTube／極客灣）

「極客灣」針對續航的部分表示，兩款搭載A17 Pro的iPhone續航退步不少，使用他們制定的續航模型測試下，iPhone 15 Pro Max比上一代少了40分鐘的續航，iPhone 15 Pro甚至只剩下6個小時的續航，反而是iPhone 15Plus表現意外出色，電池沒有更大的情況下續航比Pro Max多出2個小時。

不過「極客灣」也強調，續航的問題是可以透過系統更新解決，就看蘋果有沒有誠意想要處理這個問題。

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