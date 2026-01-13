　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

記者蘇晟彥／綜合報導

近日又傳出行動電源爆炸意外，網友指出媽媽將行動電源放在床頭櫃，沒使用、充電卻突然起火爆炸，而本次發生問題的型號是神腦國際的「MK 10050iHard」，根據《TVBS》報導，在2021就曾發出召回公告，目前已經聯繫消費者，將會全權負責後續賠償事宜，同時擴大召回宣導。

▼行動電源自燃爆炸意外頻傳。（圖／原PO授權引用）

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

神腦國際表示，該款行動電源在4年前進行召回公告，當時購買此型號的消費者，可至門市免費更換，但可能消費者並未留意，目前已經主動聯繫，將會全權負責後續賠償事宜，也強調會擴大召回宣導。

事實上，行動電源並非「永久性產品」，在前幾年推出的型號除了內部電池系統老化，也有較多不穩定因素，近幾年不少廠商都針對旗下產品進行回收動作，消費者也必須留意行動電源「膨脹問題」，一般建議行動電源使用年限最多2年就要進行回收。

此外，先前就有自稱消防員的網友表示，「我是消防員。我不會買本體內建插頭直接充電的行充」，因為插頭離鋰電池那麼近，本身就是比較高風險的設計，「尤其插頭插牆壁插座時，行充很重，重力往下，插頭很快會扭曲歪斜，進而拉扯到連接在機體裡面的主機板、晶片、墊片，導致位移變形，再來就是短路，高熱起火」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋
知名嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

OPPO子品牌OnePlus匯23億非法在台招募　創辦人劉作虎遭通緝

行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

motorola閃電推3新機　主打價格戰5.99mm纖薄edge 70 1.7萬有找

Google直接寄信給孩子：13歲就能解除監護　家長不知情也能自行操作

疑似首款摺疊iPhone設計曝光　保護殼模具揭Touch ID可能回歸

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

3C家電熱門新聞

motorola閃電推3新機

Google教孩子自己解除家長監護引爭議

行動電源再傳爆炸！

2026電視主流揭密！

疑似首款摺疊iPhone保護殼曝光

OnePlus匯23億非法在台招募

IG爆大規模資安外洩！1750萬用戶受害

iPhone 4在美國年輕世代中再度爆紅

2025年底換機潮多品牌入榜　

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

realme確定回歸OPPO體系

更多熱門

相關新聞

前內政部長余政憲接神腦董事長　公司證實就任

前內政部長余政憲接神腦董事長　公司證實就任

神腦（2450）今（26）日發布重大訊息，前內政部長、現任財團法人八卦寮文教基金會董事長余政憲確定接任公司董事長一職。

Galaxy S25神腦送神腦幣壽星優惠

Galaxy S25神腦送神腦幣壽星優惠

神腦2/4起預購Galaxy S25獨送最高五千元禮包

神腦2/4起預購Galaxy S25獨送最高五千元禮包

神腦：AI助攻手機銷售額　2025營收獲利審慎樂觀

神腦：AI助攻手機銷售額　2025營收獲利審慎樂觀

神腦看好iPhone15銷售優於前代　下半年營收高於上半年

神腦看好iPhone15銷售優於前代　下半年營收高於上半年

關鍵字：

神腦

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面