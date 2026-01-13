行動電源再傳爆炸！神腦認「已連繫消費者」：曾主動公告召回

記者蘇晟彥／綜合報導

近日又傳出行動電源爆炸意外，網友指出媽媽將行動電源放在床頭櫃，沒使用、充電卻突然起火爆炸，而本次發生問題的型號是神腦國際的「MK 10050iHard」，根據《TVBS》報導，在2021就曾發出召回公告，目前已經聯繫消費者，將會全權負責後續賠償事宜，同時擴大召回宣導。

▼行動電源自燃爆炸意外頻傳。（圖／原PO授權引用）



神腦國際表示，該款行動電源在4年前進行召回公告，當時購買此型號的消費者，可至門市免費更換，但可能消費者並未留意，目前已經主動聯繫，將會全權負責後續賠償事宜，也強調會擴大召回宣導。

事實上，行動電源並非「永久性產品」，在前幾年推出的型號除了內部電池系統老化，也有較多不穩定因素，近幾年不少廠商都針對旗下產品進行回收動作，消費者也必須留意行動電源「膨脹問題」，一般建議行動電源使用年限最多2年就要進行回收。

此外，先前就有自稱消防員的網友表示，「我是消防員。我不會買本體內建插頭直接充電的行充」，因為插頭離鋰電池那麼近，本身就是比較高風險的設計，「尤其插頭插牆壁插座時，行充很重，重力往下，插頭很快會扭曲歪斜，進而拉扯到連接在機體裡面的主機板、晶片、墊片，導致位移變形，再來就是短路，高熱起火」。