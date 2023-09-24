砸錢買「退貨集裝架」…男秒喊：中大獎了　5倍價轉賣驚人利潤曝

圖文／CTWANT

一名YouTuber挑戰在國外相當流行的「倉儲挖寶」，用675美元（約新台幣2.1萬）買下Amazon一個裝有退貨商品的集裝架（或稱托盤），沒想到真的讓他挖到寶，不只回收本金還賺了個翻倍。

「ConnorTV」日前買下被Amazon送到清算公司的集裝架，並在現場直接開箱，可惜一開始讓他相當失望，嬰兒用的睡衣、尿布台、孕婦枕，甚至髒衣服，之後雖找到空氣清淨機、割草機輪胎等可以轉賣且有一定價值商品，但也挖出破損的茶壺、巨大泳池浮標、椅墊、酒杯和汽車座椅套等雜物。

▲YouTuber砸新台幣約2萬元買下整個裝有退貨商品的集裝架。 （圖／翻攝自YouTube）



之後接連開出的汽車避震器、保險箱、儲藏櫃、輪胎架、桌櫃、帳篷、三腳架、書櫃、平底鍋和花盆等「全新物品」則讓他驚喜萬分，接著期待寫有「Minecraft」的箱子裡裝著PS5，但結果竟是「3個垃圾桶」讓他失望又驚訝。

不過，計算挖到的全新商品和一些有價值雜物後，他發現可以用4025美元（約新台幣12.9萬）轉賣這些用品，但由於有些東西比起賣掉更適合留給自己，總價大約降到3350美元（約新台幣10.7萬），但仍是驚人利潤。

▲YouTuber開出許多可高價賣的用品。（圖／翻攝自YouTube）



延伸閱讀

▸ 值勤時間下國道購餐…遭退休警嗆「滾回去」 警發聲力挺揭原因

▸ 漁民誤抓海龜急剪網放生 隔天補獲1500公斤鯧魚破10多年最高紀錄

▸ 18歲少年咖啡廳開幕沒客人 沮喪心碎的他「靠這招」生意忙翻