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砸錢買「退貨集裝架」…男秒喊：中大獎了　5倍價轉賣驚人利潤曝

圖文／CTWANT

一名YouTuber挑戰在國外相當流行的「倉儲挖寶」，用675美元（約新台幣2.1萬）買下Amazon一個裝有退貨商品的集裝架（或稱托盤），沒想到真的讓他挖到寶，不只回收本金還賺了個翻倍。

「ConnorTV」日前買下被Amazon送到清算公司的集裝架，並在現場直接開箱，可惜一開始讓他相當失望，嬰兒用的睡衣、尿布台、孕婦枕，甚至髒衣服，之後雖找到空氣清淨機、割草機輪胎等可以轉賣且有一定價值商品，但也挖出破損的茶壺、巨大泳池浮標、椅墊、酒杯和汽車座椅套等雜物。

砸錢買「退貨集裝架」…男開箱秒喊：中大獎了　5倍價轉賣驚人利潤曝

▲YouTuber砸新台幣約2萬元買下整個裝有退貨商品的集裝架。 （圖／翻攝自YouTube）

之後接連開出的汽車避震器、保險箱、儲藏櫃、輪胎架、桌櫃、帳篷、三腳架、書櫃、平底鍋和花盆等「全新物品」則讓他驚喜萬分，接著期待寫有「Minecraft」的箱子裡裝著PS5，但結果竟是「3個垃圾桶」讓他失望又驚訝。

不過，計算挖到的全新商品和一些有價值雜物後，他發現可以用4025美元（約新台幣12.9萬）轉賣這些用品，但由於有些東西比起賣掉更適合留給自己，總價大約降到3350美元（約新台幣10.7萬），但仍是驚人利潤。

砸錢買「退貨集裝架」…男開箱秒喊：中大獎了　5倍價轉賣驚人利潤曝

▲YouTuber開出許多可高價賣的用品。（圖／翻攝自YouTube）

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