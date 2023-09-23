美國政府「默默公布」幽浮證據　戰機被神秘球體騷擾甩不掉

▲美國海關及邊境保衛局（CBP）無預警上傳海量的UAP資料。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

美國針對不明空中現象（UAP，舊稱UFO）成立「全域異常現象解決辦公室」（AARO）調查，眾議院更在今年7月舉行聽證會，掀起各界議論。而看似與UAP無關的美國海關及邊境保衛局（CBP），近期悄悄上傳10部影片及多達389頁不明飛行物調查文件，引發國防部前高級官員高度重視。

據《每日郵報》報導，UAP愛好者本週意外發現CBP在沒有任何對外說明情況下，於8月9日上傳海量UAP資料，其中由美軍拍攝的影片可見，UAP以奇特螺旋飛行方式騷擾空軍的A-10攻擊機；另個漂浮的球狀物體則懸浮在一輛16X16軍卡附近。飛行能力遠超人類已知的飛行器。

美國防部前高級官員克里斯麥倫（Chris Mellon）對此表示，這些資料有助於讓大眾瞭解「我們的部隊在世界各地遇到的情況」，指出國防部每月都會收到50至100份相關報告，且範圍涵蓋全球，強調「這是一個必須認真看待的國安問題」。

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值得注意的是，這次公開的資料中包含2015年被洩漏給外界的「波多黎各幽浮」事件，UAP愛好者多年來一直要求政府依據美國資訊自由法（FOIA）公開這起事件詳細資料，沒想到CBP竟然「不討自給」，意外滿足UAP迷要求。

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