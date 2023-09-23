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台南某專科「65元學餐」曝！孩子狂怨難吃...網傻眼：狗罐頭？

一名家長上傳了孩子的學校營養午餐照，讓許多網友直呼「像廚餘」。（圖／翻攝自臉書／匿名公社）

▲原PO分享就讀護專孩子給他的學校營養午餐照。（圖／翻攝自臉書／匿名公社）

圖文／CTWANT

你還記得學校營養午餐吃什麼嗎？近日一名家長上傳了孩子的學校午餐照片，批評這個焗烤飯「用眼睛看就覺得很糟」，更引來大量網友湧入留言區，紛紛吐槽「太噁心」、「看了好沒胃口」、「西莎罐頭還比它好看」。

一名孩子就讀於護專的家長在臉書社團「匿名公社」發文，表示小孩曾向他多次抱怨學校午餐難吃，但自己原本還不以為意，直到孩子傳來了學校的65元焗烤飯照片，才讓他驚覺「也太扯了吧，怎麼會選這種廠商來供應，這樣的東西用眼睛看就覺得真的很糟糕。」

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貼文曝光後，網友們也對這樣的午膳照感到不適，留言道「看起來好像餿水」、「看了很沒食慾」、「超像狗罐頭」、「這是人吃的東西嗎」、「焗烤廚餘」；也有不少過來人直言「營養午餐都很難吃」、「團膳都只能看業者良心或碰運氣」。

另外，有人疑惑為何不直接叫外送，原PO則回應，該校學生專三前禁止外食，除了學餐以外只能投販賣機買泡麵。而也有在校生透露，1年級吃桶餐，2、3年級吃學餐，只有4、5年級才能出去買，若不能自己帶的話，基本上就是吃學餐或泡麵。

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