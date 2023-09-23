Airbnb房間乾不乾淨？　專業清潔員曝「3檢查點」是判別關鍵

▲ 一名Airbnb清潔員建議房客入住前先檢查床單、床下及浴室是否乾淨。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

出去旅遊時，下榻處的整潔常是許多人選擇訂房的關鍵。一名Airbnb清潔人員對此提出3個重要檢查點，以提醒房客在入住前能好好確保環境是否乾淨、有被打掃過。

根據《Business Insider》的報導，29歲的戴安娜（Diana Cruz）與丈夫一同全職打掃Airbnb已有5年，是佛羅里達州專業清潔員，2人約有10名客戶，每名客戶都有2至3個房源需要出租。而戴安娜便依照自身經驗分享入住Airbnb時應該注意的3個危險信號，以確認即將下榻的房間是否足夠乾淨。

首先，戴安娜指出「你一到那裡，就看看床單」，並表示人們能夠很輕易地判斷寢具是否聞起來很香，或者看起來是否清理過；其次，她認為床底也很重要，雖然對某些人來說，床下的空間是用來存放東西，但就Airbnb來說，床下地板不該出現髒汙。

最後，戴安娜建議房客應該檢查浴室，若浴缸及邊緣還黏著不明的毛髮，或在架子上發現洗髮精的殘留物，就代表這間房沒有達到應有的清潔程度。Airbnb對此則出面回應，該公司會對房東要求房間的清潔度，若有違反標準的行為，可能被警告、暫停，嚴重者還會被刪除帳號。

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