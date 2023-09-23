北漂女大生獨吃火鍋爆哭！暖心店員「1舉動」讓她再次破防

▲女大生因心情失落，下課後決定去吃火鍋。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

一名女網友因為學校分組活動落單，決定下課後去吃火鍋安慰自己，不料吃一吃就開始哭，讓她趕緊去廁所整理自己，回到座位上後發現店員給的安慰卡片，令她感動到再次爆哭。

從雲林北漂讀書的女網友在Dcard發文「謝謝火鍋店員的溫暖」，表示自己在學校分組時又落單，讓她有點難過，於是下課後決定去吃火鍋，「想說吃好吃的安慰自己，但吃一吃就開始哭了。」

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原PO表示，當下很快就把眼淚擦乾，還去廁所把自己整頓好，「以為沒人發現，結果回來桌上就收到這張卡片，收到後又爆哭了」。來自店員的安慰卡片中暖心地寫下，「親愛的您，想哭就盡管哭，你不是傘千萬別硬撐！！希望明天的你比今天更好。」

店員的舉動令原PO相當感動，「謝謝所有願意給陌生人溫暖的人，原本以為台北人都很冷漠的說。」「謝謝火鍋店綁馬尾有瀏海的漂亮店員，謝謝妳和我說的這些話」，原PO表示她會開心的再次光顧。

文章曝光後就引來許多網友留言，也安慰原PO，「好溫暖的店員」、「心情差看到這個真的會想哭」、「她真是超暖欸，人性最美的時刻就是在這種相互扶持的moment」、「好暖！加油，沒有什麼事情是吃一頓火鍋不能解決的，不行的話就吃兩頓」。

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