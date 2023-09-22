北科大與中興攜手福壽實業　產學合作共推農業數位創新

▲北科大與中興大學攜手福壽實業，產學合作共推農業數位創新。（圖／北科大提供）

記者許敏溶／台北報導

為加速實現農業數位轉型，超過百年歷史的台北科大與福壽實業，與中興大學一起合作，共同推動農業數位創新，今（22）日展出一系列的數位技術和解決方案，產學攜手滿足消費大眾對健康安全產品的期待，同時確保農業及食品產業永續發展，一起實踐環境永續（ESG）社會責任。

國科會科研產業化平台補助的台灣國際產學中心（TGC），促成國立台北科技大學、中興大學，與國內糧農循環大廠福壽實業合作，今天舉行聯合研發成果發表會。包括總統府資政沈榮津、中興大學獸醫學院院長陳德????、北科大校長王錫福等人共同參與。

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北科大校長王錫福表示，北科大下個月慶祝112年校慶，而福壽實業則是深耕台灣百年的企業集團，也是國內糧農循環主要推手，榮獲2023年亞洲企業責任獎。而北科大從自去年前瞻技術研究總部，和福壽實業共同成立聯合研發中心以來，雙方合作「數位生管中心平台」、「沙鹿飼料廠自動化」、「台中港廠自動化」、「專案管理、教育訓練及人才培育」等計畫，今日展現相關成果，希望透過校內師生的科技創新能量，合力促進可持續的糧食與農業發展。

福壽實業董事長洪堯昆表示，福壽實業成立至今已103年，近年導入AI智慧製造、數位轉型，更換新ERP系統，透過系統輔助控管提升營運效率及產品品質，並著手老舊設備汰舊換新、流程改善、勞動權益維護、社會公益參與等各項環境、社會、公司治理（ESG）項目，創造品牌價值。

洪堯昆指出，2022年與北科大、中興大學產學合作，進行白肉雞精準生產、飼料廠異味管控、生產製程優化、人才培育等多項合作計畫，驅動福壽實業朝工業4.0與數位轉型發展，帶來新風貌。期許產官學研多方合作一同落實在地糧農循環價值，擴大環境永續的社會影響力。

▲北科大與中興大學攜手福壽實業，產學合作共推農業數位創新。（圖／北科大提供）