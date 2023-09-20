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陳吉仲明天回中興大學教書！校方證實：今早已接獲農業部通知

▲▼農業部長陳吉仲卸任前最後一次致詞，數度哽咽，最後落淚。（圖／記者宋良義攝）

▲陳吉仲卸任前最後一次致詞數度哽咽，最後落淚。中興大學也證實，陳吉仲明天將歸建。（圖／記者宋良義攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部長陳吉仲昨（19日）晚間請辭獲准。陳吉仲現為中興大學應用經濟學系特聘教授，外界關心是否返校任教。中興大學今（20日）指出，人事室今早已接獲農業部電話告知陳吉仲明天將歸建，等到農業部正式來文，校方即會啟動後續程序，由於陳吉仲原本就是應用經濟系教授，跟系上老師有持續合授課程，歸建後授課均可順利銜接。

進口雞蛋爭議延燒多時，陳吉仲昨天兩度鞠躬向社會大眾致歉，昨晚還親上火線主持記者會，說明進口蛋議題與未來精進措施，不料記者會結束後一小時，就在個人臉書發出2000多字長文，寫下「我決定請辭」，後來行政院也准辭。

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陳吉仲原本在中興大學應用經濟學系擔任特聘教授，2016年總統蔡英文上任後，借調擔任農委會副主委，後來接任農委會主委。農委會升格農業部後，成為首任農業部部長，但僅當了50天部長便黯然下台。

陳吉仲請辭後，外界關心是否返回中興大學任教。而根據中興大學網頁資料，目前仍可看到陳吉仲在中興大學應用經濟學系學士班開設「計量經濟理論」課程。

▲▼陳吉仲在中興大學應用經濟學系學士班開設「計量經濟理論」課程。（圖／翻攝中興大學官網）

▲陳吉仲開設「計量經濟理論」課程。（圖／翻攝中興大學官網）

中興大學今天表示，人事室今天早上已接獲農業部電話告知，陳吉仲明天將歸建，校方等接到農業部正式來文，就會啟動後續程序。由於陳吉仲原本就是應用經濟系教授，跟系上老師有持續合授課程，歸建後授課均可順利銜接。

中興大學也表示，感謝陳吉仲過去在職務上7年多為農民權益、福利與國家經濟發展的貢獻，期待他歸建學校後，持續為國家培育更多優秀的農業人才。

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