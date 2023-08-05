熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」！直播嘆：只有北科大能毀掉北科大

記者柯振中／綜合報導

台北市市民大道上的「大道創意料理快炒店」爆發白飯之亂，店家也因此停業，藉此平息風波。而近日熱炒店重新開業，老闆王誠中也開了直播，向北科大學生喊話，希望原班人馬能夠再回來吃飯，這次由他請客，絕對讓學生們能夠吃飽。

▲熱炒店王姓老闆邀請當天沒吃飽的北科大原班人馬，回到店裡再吃一頓飽飯，這次他白飯會多準備一些。（資料照／記者黃彥傑攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

王誠中在臉書上開直播，解釋當初為何會選擇停業，是因為事件爆發以後，不斷出現各種電話辱罵、霸凌及恐嚇，為了避免員工受傷，才臨時性決定停業，並非想要情緒勒索誰。

而在停業期間，熱炒店曾遭到檢舉，但並非店裡有違規、違法的情況，只是檢舉人單純看老闆不爽，讓他十分無奈，如果有什麼情緒想抒發，歡迎來針對他個人，反正他的過往都被挖了出來，再受到這種針對性的動作也無所謂了。

對於前段時間造成社會紛擾，王誠中感到十分抱歉，媒體鋪天蓋地的報導並非他所能控制，他也沒有那麼大的本事能夠收買媒體，從頭到尾就是一個人面對這起事件，沒有公關、行銷團隊，「我沒有那麼多錢。」

王誠中提到，因為透過許多窗口，想要聯繫學生，但對方都無人出面，實在是沒有辦法，所以才開了直播，希望能夠有個地方能夠溝通。

▲王誠中表示，事件發生當晚，他就已留下電話，希望雙方能夠溝通清楚，沒想到遲遲沒等到聯繫，Google評論上還被灌了負評，為了維護商譽，只能找朋友幫忙。（圖／王老闆提供）



而當天晚上事件發生時，王誠中也立即留了電話，希望能與學生連繫、溝通，但直到隔天上午都沒接到電話，Google評論也被灌了數百則負評，為了維護商譽只好向朋友求助，沒想到事件會一下子搞成這種樣子。

王誠中說，他一直以來都十分期待，雙方能有個機會溝通，將事情的疑惑全部解釋清楚，但一直以來都沒辦法溝通，只能從員工口中、監視器畫面來了解，無法釐清事件全貌，還因此被抨擊「說謊」，讓他不曉得如何回答。

對於白飯沒有讓學生吃飽，王誠中深感抱歉，若至今心中還有怨恨，他也誠摯邀請這群學生原班人馬來店用餐，「我飯多準備一些」，讓大家開開心心吃一餐、吃到飽，「如果你們願意，我來請客，好不好？」

王誠中提到，因為他造成的紛擾實在太多，未來會離開這家店，若不做出這項決定，以後這家店可能也生存不下去，希望雙方彼此不要再對立下去，「千錯萬錯，我在這邊跟你們道歉，我的錯。我沒有把事情處理好，好不好，引起這麼大的風波。」

不過，王誠中也強調，他與許多北科大的校友、老師及教授都是他的朋友，他無意傷害北科大的任何人，也沒有本事毀掉百年的校譽，「我要講的是，能夠毀掉北科大的，也只有北科大自己的人，不是我一個人能夠毀掉的，我沒有那麼大的能耐。」

而他也呼籲網友，現在已經要開學了，希望大家不要再跟學生爭論，畢竟學生們年紀還小，他可以面對一切，無論是該道歉，或是需要解釋，他都能夠接受。