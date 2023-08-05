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北科大來對決！熱炒店老闆「直播時間曝光」　喊：有怨有怒講清楚

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

▲學生日前與老闆PO出和解照。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）

網搜小組／劉維榛報導

7月遭北科大鬥倒的「大道創意料理快炒」，不到1個月宣布復業，但老闆卻自曝退出管理職，引發網友討論。對此，老闆在臉書發文，將在今（5）日下午開直播說清楚講明白，「歡迎對我有怨有怒的，到時候一起來看，畢竟很多事情不吐不快」，也強調希望大家回歸正軌生活。

老闆稍早在臉書表示，將在下午3：30開直播，「歡迎對我有怨有怒的，到時候一起來看，畢竟很多事情不吐不快，希望利用這個機會再次說明白講清楚」，且強調大家問完、罵完後，情緒能獲得舒緩，他也就放心了，「畢竟快開學了，大家也該回歸正軌了。」

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▲▼熱炒店 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲熱炒店將復業，但時間仍未知。（圖／記者黃彥傑攝）

由於文末提及快開學，似乎也暗指北科大同學能來直播大和解。底下網友也熱議，「看來已經有人磨刀霍霍囉！」「支持老闆來看直播，支持白飯、炒飯、炒麵、炒絲瓜蛤蜊、薑絲炒大腸、蒜泥白肉、蛤蜊湯」、「太帥了，看他們到底想怎樣」、「太好啦新聞又會一直報囉」。

事實上，熱炒店老闆才向《ETtoday新聞雲》表示，各項稽查改善都已經完成，也希望大家回歸正常生活，目前股東們正在討論他的去留，不過他傾向離開，因為員工們團隊們很辛苦，不想因為他的原因再拖累大家，找到新的現場管理負責人，熱炒店應該就會重新開始，「我如果持續再出現，會影響太多了」。至於離開後是否要另開新店或者是先休息一陣子，老闆表示「我有其他規劃」。

回顧整起事件，上月「北科資財營」營隊27人在台北「大道創意料理快炒」用餐，結果因吃不飽紛紛到Google評論刷1星負評，意外引起「白飯之亂」，最後老闆也宣布暫時停業，老闆過往甚至都被起底。

▼老闆下午將開直播「說清楚講明白」。（圖／翻攝老闆臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝老闆臉書）

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