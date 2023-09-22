1天2杯手搖飲！孕媽超怕「寶寶GG長不大」　名醫揭殘酷真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名孕媽咪超愛喝茶，每天至少要喝1-2杯，這讓她不禁擔心，會害寶寶的GG長不大。對此，婦產科名醫蘇怡寧指出，生殖器的尺寸和遺傳有最大關係，當然的確有研究指出，塑化劑的問題會影響其發育，但畢竟影響因素還有很多，「原則就是越少暴露越好。」

只見女網友在私訊提到，「我是餵半母奶的媽媽，但因為我茶成癮，真的一天要1-2杯無糖綠茶，且是手搖飲大小，請問這會嚴重造成寶寶（目前9個月）GG長不大嗎？」

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聞言，蘇怡寧直言，「GG看妳老公的就知道，不會大的就是不會大。」

他進一步說明，根據研究顯示，跟生殖器大小最有關係的預測因子是遺傳，「當然我們知道有研究發現，塑化劑之類的長期過度暴露，確實會影響生殖器的發育，基本上塑化劑就是一個總量暴露的問題，我也不會知道妳到底每天接觸有多少，無法幫妳證實每天喝個手搖飲是不是就會超標，畢竟影響因素還有很多。」

▲GG尺寸和遺傳有很大關係。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧醫師愛碎念）

蘇怡寧表示，當然如果擔心塑化劑的問題，原則就是越少暴露越好，「至於妳說每天都要喝個手搖飲，很擔心但是又戒不掉，這我還真的幫不上忙。」

對此，網友們紛紛回應，「神回，我笑了」、「蘇醫師的廟什麼時候可以啟用？想必香火鼎盛」、「技術比大小重要吧」、「整個事件我只覺得綠茶有點無辜」、「老公挑得好，兒子GG沒煩惱」、「原來，GG也是遺傳來的」、「我笑噴欸，sorry」。

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