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1%台男勃起會這樣！「GG冷知識」一票人答錯　性能力跟長短沒關

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

男人們最在意的莫過於褲襠下的雄風了，不過對它的了解又有多少呢？網紅谷阿莫日前推出新片，分享10個關於GG的冷知識，包括性能力與陰莖長短無關、陰囊皺褶是為了散熱，還有晨勃想小便尿不出來時，有哪些方法能改善，其中不少答案讓眾人超意外，紛紛驚呼「現在才知道。」

【關於男性生殖器的10個冷知識】

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1.人類的陰莖是不存在陰莖骨的。

2.男人的性能力跟陰莖長短無關。

影片中提到，睪丸的大小，會影響一個男人的性能力；不過，泌尿科醫師邱鴻傑指出，睪丸就像是一座工廠，可分泌出精子，也會產生男性賀爾蒙，但睪丸的大小與男性賀爾蒙之間，不一定有正相關；簡而言之，睪丸尺寸沒辦法用來評估性能力的好壞。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.溫度34度，對陰囊來說是最舒適、恰到好處的溫度。

因人體的平均溫度落在36度，所以比身體溫度低2度，對陰囊來說是恰到好處的溫度，若高於36度，很有可能導致精子中暑，品質會變差。

4.陰囊皮膚有許多皺褶，其目的是增加散熱，使睪丸不至於太熱，而影響到精蟲的品質。

5.根據台灣男性學醫學會調查發現，台灣男性的生殖器官在完全勃起時，由上往下看，有1%的人陰莖是呈現右彎的狀態。

右彎1%、直線89%、左彎10%

6.根據《衛福部健康署》網站指出，包皮耐磨、延展性好、有彈性，一片小小的包皮可幫助一個成年人恢復整個大腿的皮膚。

▲這題答案是4，驚呆谷阿莫。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫爽發就發）

▲這題答案是4，驚呆谷阿莫。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫爽發就發）

7.根據台灣醫學專家和相關數據統計，台灣男性的勃起後平均尺寸約為11公分。

8.根據泌尿科醫師指出，晨勃時想小便卻尿不出來，可以先洗個冷水澡、嘗試坐著小便、輕輕按摩或輕壓膀胱，也可向前彎腰再試試。

9.以下幾個習慣，可以對男性生殖器有正面影響。

包括最好時常勃起，能減少生殖器萎縮的風險；養成慢跑的好習慣，可讓心血管更健康，使小弟弟也跟著強壯；經常有意識地打哈欠，有助於改善勃起功能；還有最好不要穿貼合的子彈型內褲，因為它的壓迫性高，會讓陰囊溫度升高，長期會有不孕或品質下降的問題。

10.2023年英國倫敦大學的心理學家研究指出，生殖器越短的人，越會去購買豪華名貴跑車，來填滿自尊心。

影片掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「推健康節目」、「突然了解不少GG的知識」、「很健康很生活的影片」、「終於可以合理化我沒錢買跑車了 」、「我代表我的陰囊投出反對票」、「靠背我是右彎欸XDD」、「更了解自己」、「我是那1%......」。

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