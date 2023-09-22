李彥秀抓包農業部　轟「怪蛋商、扯蛋農」：誠實很難嗎？





▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者蘇晏男攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委參選人李彥秀22日在臉書提到，農業部畜牧司司長張經緯今天聲稱，雞蛋為自由進口的品項，都是「等到通關」才知道有多少進口量。然而，兩個禮拜前，畜牧司的新聞稿才指出，中央畜產會「要先呈報」農業部確認進口數量，使得辦理採購，因此她感到很困惑，政府現在是想將超量進口的責任怪給蛋商？她認為，如果農業部有依約「落實採購管控」，根本上就能兼顧納稅錢和蛋農的權益，「走了陳吉仲，農業部還是改不了說謊卸責的惡習」。

李彥秀說，昨天農業部畜牧司司長張經緯到民眾黨立院黨團報告，而民眾黨轉述張司長表示，因業者自行進口雞蛋後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。

不過，李彥秀指出，張經緯今天出面否認，表明絕無提到進口量失控與冷鏈保存不當，但聲稱雞蛋為自由進口的品項，業者都可以自行進口，因此農業部無法精確掌握業者自行下定及進口的數量，都是「等到雞蛋通關後」才知道有多少雞蛋進口，對後續調度或加工轉庫存產生排擠效應。

針對張經緯的澄清，李彥秀困惑表示，在兩個禮拜前，農業部畜牧司的新聞稿才洋洋灑灑列出與超思合約的六大重點，其中第五點就表明：「雞蛋數量並非無限量採購，而是中央畜產會『要先呈報』農業部確認數量才辦理採購，採滾動檢討，農業部因此可以避免超量購入，保障國內蛋農權益」。

李彥秀質疑，農業部新聞稿明明白白，寫的就是農業部「確認數量後」，業者才能採購，怎麼兩個禮拜後，又改口說雞蛋是自由進口品項，農業部無法精準掌握業者下訂數量？

李彥秀接著點出，超思雖然只是其中一家業者，但卻是進口8800萬顆雞蛋，佔總比6成的業者，她認為，如果合約上載明「農業部有權控管業者進口數」，雞蛋非無限量採購，那怎麼如今有超過5400萬顆進口蛋過期後，農業部又想把責任推卸成是業者進口過多？

而前農業部部長陳吉仲辭職時曾說讓蛋過期，是為避免價格崩盤，「保護國內蛋農權益」，李彥秀則表示，從合約來看，倘若農業部依照條款，「落實採購管控」，避免超量購入，這才是真正能兼顧納稅錢和蛋農權益的作法。李彥秀直呼，「農業部走了個陳吉仲，卻還是改不了說謊、推卸責任的惡習」。

▲農業部畜牧司司長張經緯（左1）21日到民眾黨團報告專案進口蛋爭議。（圖／民眾黨團提供）