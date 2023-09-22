立委憂勤億進口巴西蛋標示不實　陳建仁認「該罰就罰」

記者呂晏慈／台北報導

蛋品大廠「勤億蛋品科技股份有限公司」遭爆料，6到9月曾購買進口巴西蛋，輿論高度矚目進口蛋流向。針對立委詢問業者若標示不實是否該罰就罰？行政院長陳建仁今（22日）表示，當然，6月以後專案進口雞蛋幾乎都轉為加工蛋，但廠商自行進口的會進入到殼蛋，必須符合標示的規定。

▲行政院長陳建仁備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天邀請陳建仁率相關部會首長，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項專案報告並備質詢。

民眾黨立委邱臣遠詢問，號稱「100%國產蛋」的勤億蛋品遭爆曾購買600萬顆進口雞蛋，請問是否掌握相關狀況？陳建仁說，如果把進口蛋標示為國產蛋，這是不合法的，應該立刻下架。邱追問，所以業者標示不實，該罰就罰？陳說，當然！

陳建仁表示，在政府專案進口雞蛋之後，確實有23家廠商自行進口，而不是透過專案進口，「我們不可能禁止廠商進口」。

邱臣遠追問，就算自行進口，但可以掌握吧？陳建仁說，確實在6月以後，進口蛋大部分都轉為加工蛋，但是廠商自行進口的，會進入到殼蛋，完全要符合衛福部的規定，相關標示也要符合規定。

陳建仁回顧，在3、4月專案進口的雞蛋都已經銷售完，而且都是以殼蛋的方式銷售，6月以後因蛋雞復養上升，到8月已經回到原來的目標，加上23家廠商自己進口，使得當時的估算（出現差異），「我們沒有算到蛋商會在6月份會有進口的區塊」。