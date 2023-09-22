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進口蛋風暴「始末一次看」　從1人公司拿上億補助！到陳吉仲黯然下台

進口蛋,進口蛋爭議。（圖／記者周亭瑋製表）

▲進口蛋爭議懶人包。（圖／記者周亭瑋製表）

記者周亭瑋／綜合報導

進口蛋風暴延燒至今，先是資本額50萬的超思公司被挖出，獲得上億補助款，巴西進口蛋又再爆過期爭議，台農也坦承誤標效期，後來又傳7.9萬顆巴西蛋不知去向，最終農業部部長陳吉仲請辭獲准。《ETtoday新聞雲》整理出事件始末，讓讀者們一次弄清楚。

4個月砸5.7億補貼進口蛋挨批！農業部：符合國民期待

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．為解決國內蛋荒，農業部今年3月啟動雞蛋短期專案進口，截至今年7月底，已砸5.7億元吸收進口雞蛋價差，外界質疑大多補貼特定進口商。

農業部27日發聲明澄清，雞蛋是自由雞蛋是自由市場，所有業者均可自由進口，絕無特定補助對象，並指出雞蛋進口專案效益大，已快速解決國內蛋品黑市亂象，讓消費者以合理價格買到雞蛋，強調此措施符合國民期待。

▲▼高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

9月1日｜資本額50萬！「超思有限公司」獲1.75億補助款

．國民黨高雄市立委參選人李明璇1日，偕同第六選區立委參選人陳美雅、國民黨高雄市黨部發言人莊為傑召開記者會，直指超思有限公司去年9月才剛成立，既沒有倉儲也沒有辦公室，僅設立在一處岡山民宅中，資本額50萬的「1人公司」卻獲得1.75億的補助款。李明璇更質疑，這套路根本是「高端公司2.0」。

9月3日｜徐巧芯控「超思進口巴西蛋恐致癌」／柯文哲點名陳吉仲：荒腔走板的政策

．國民黨市議員徐巧芯3日進一步質疑，超思進口的蛋可能致癌，她一查發現，今年八月開始不再向巴西下單了，因為蛋的品質有問題。

徐巧芯表示，超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。

不過，民進黨團5日回應，邊境驗出的是「氟甲磺氯黴素」，她卻拿氯黴素會致癌來恐嚇國人、造成社會恐慌，經過一些醫師指正後，她就默默改文了，還以為她今天到國民黨團會鞠躬道歉。

．民眾黨總統參選人柯文哲3日點名農業部部長陳吉仲，要求說明誰負責這些荒腔走板的政策。

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者楊惠琪攝）

9月4日｜陳吉仲駁柯文哲：讓全民得利／進口蛋傳流入市場「混蛋賣」

．面對柯文哲的指控，陳吉仲回應，自從三月底第一批進口雞蛋抵達後，黑市價格及搶蛋亂象逐漸消弭，產地價一路回穩到六月每台斤43元和七月的40.5元，每天購買的消費者最有感，每顆蛋零售價格至少減少2.2元，消費者在三到七月所需的30億顆蛋，總體減少60億元以上的支出，政策效益是雞蛋專案進口5.7億元的10倍以上，強調農業部沒有圖利業者，而是讓全民得利。

．進口蛋爭議不斷，傳有自行進口的業者為了消庫存，把進口蛋混入供餐飲業、雜糧行零售的國產箱蛋「混蛋」出貨。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，不管是政府或民間進口的雞蛋，目前主要供加工用途，但坦言沒辦法保證不會流入餐飲、零售箱蛋，至於洗選蛋均有嚴格的數量與來源管控，絕對都是國產雞蛋，只能鼓勵國人多購買洗選盒裝蛋。他也強調，目前進入台灣的進口蛋，都是逐批檢驗合格的，不合格的進口蛋，絕對不會進到國內。

．民進黨立委鄭運鵬分析，超思進口雞蛋的市場機制，這種臨時應急的公司登記資本額一定不會放太多錢，若借牌進口才是圖利。

9月5日｜在野黨轟：為超思「量身定作」進口蛋專案／超思公司發聲明還原始末

．在野黨指出，進口雞蛋價差5.7億差額，畜產會向農業金庫借貸而非農發基金，質疑前者淪為農業部小金庫。對此，行政院副院長鄭文燦5日受訪表示，中央畜產會最終核銷還是向農發基金核銷。

．國民黨立院黨團5日再召開記者會指控，巴西5月就發生禽流感，農業部6月28日才宣布巴西為疫區，好讓超思能趕快進口，根本是為了超思量身訂作，甚至超思還火速在兩天內取得巴西官方證明。對此，農業部發布新聞稿澄清，早在2月就公告巴西為進口國，而最後一批抵台的雞蛋，是在巴西列為疫區前就裝運上船。

．超思公司5日發表聲明還原「進口雞蛋始末」，強調當初只知道全力尋找蛋源，以紓解蛋荒，未料找到最多蛋源，現反成眾矢之的，遭外界誤解、公審，實令人痛心難過。

▲農業部長陳吉仲二度鞠躬道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

▲陳吉仲開記者會說明。（圖／記者楊惠琪攝）

9月6日｜陳吉仲開記者會說明！喊告邱毅、徐巧芯／業者聯合聲明：以後誰敢挺身而出

．面對超思公司爭議，農業部長陳吉仲6日出面說明與其合約內容，並點名前立委邱毅與國民黨立委參選人徐巧芯不斷抹黑，表示今天就會提告。

．記者會上，陳吉仲公布「超思公司從巴西進口雞蛋至中央畜產會釋出之相關費用明細表」，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。

農業部畜牧司長張經緯補充說明，超思真正獲利來源只有向農業部請領的服務手續費（採購貨款上限8%）約3800萬元，但這3800萬元還要扣除該公司的管銷費用、承擔貿易風險，包括因攔檢不合格銷毀的近900萬元損失。

陳吉仲指出，巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金收入，扣除後政府真正支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

．自農業部啟動雞蛋專案進口後，共有9家貿易商協助政府採購，但連日遭外界質疑，農業部圖利特定廠商，業者大發國難財。農業部長陳吉仲6日公開所有採購合約，並提供進口貿易商聯合聲明。

聲明指出，在全球缺蛋的艱困時刻，為台灣人民進口雞蛋，卻被抹黑是在發國難財，這種指控實在太沉重，「只怕以後沒人敢挺身而出幫台灣度難關。」

▲▼ 國民黨台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧到北檢對陳吉仲與畜產會提告，途中遇基進黨發言人楊佩樺鬧場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯、張斯綱、游淑慧到北檢對陳吉仲與畜產會提告。（圖／記者黃彥傑攝）

9月7日｜徐巧芯告陳吉仲貪汙圖利／超思再聲明：外界指控都是天馬行空

．陳吉仲6日對徐巧芯稱「謀財害命」提出民事告訴，徐巧芯則7日一早，與同黨議員張斯綱、游淑慧到台北地檢署，按鈴告發陳吉仲、中央畜產會，過程中遭基進黨發言人楊佩樺持鏡子鬧場，要他們照照鏡子，別再說謊。

．超思公司7日也再度發聲明強調，外界指控內容都是天馬行空，無從回應，並鄭重聲明，公司負責人秦語喬不認識任何政治人物，勿再以訛傳訛。

．正在非洲的總統蔡英文7日受訪時說，國際貿易模式跟平常模式不一樣，過程都攤在陽光下，都禁得起檢驗；她也開玩笑說，「陳吉仲是小英男孩？年紀看起來不相當」。

9月12日｜巴西進口蛋再爆爭議！效期只到9月底「洗選後變10／5」／台農蛋品認了「誤標效期」　宣布巴西雞蛋全面回收下架

．農業部日前指出，巴西進口蛋效期120天，最後一批是5月30日裝船，推算保鮮期只到9月底；但通路上竟出現效期到10月5日的巴西蛋，農業專家痛批，農業部只會忙著幫超思解釋，卻沒做好把關工作。

．台農蛋品12日發出聲明，坦承巴西進口雞蛋誤標效期，已主動全面回收下架，絕不會流入市面

．食藥署副署長林金富表示，11日派員前往台農蛋品有限公司稽查，發現業者以洗選日期加1個月為有效日期，和相關產品輸入許可通知有效日期2023年9月24日資訊不相符，確定已違反《食安法》，標示不實依法可處4萬元至400萬元罰鍰，目前已命限期回收改正。

▲農業粉專「Linbay好油」質疑進口蛋能否放四個月。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

▲台農蛋品上市的2000盒巴西進口蛋因誤標效期，全面下架回收。（圖／翻攝自臉書／Linbay好油）

9月13日｜2萬顆巴西蛋「誤標效期」下架！農業部：通路拒再販售　將轉加工用／進口蛋遭爆庫存3700萬顆「多到處理不完」／「巴西進口蛋」唯一通路曝光

．農業部畜牧司副司長李宜謙13日表示，台農蛋品上市的巴西盒裝蛋只在全聯超市販售，總計約2000盒昨已全面回收下架。據了解，全聯拒絕再購買重新包裝後的這批巴西蛋，也就是這批下架的巴西蛋，只能轉作液蛋等加工使用。

．根據農業部資料，到今年8月9日為止，專案進口庫存雞蛋為3700萬顆，運送過程耗損67萬顆、不合格銷毀216萬顆，共計283萬顆。

農業專家「Linbay好油」林裕紘質疑，「庫存」就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理。對此，農業部畜牧司副司長李宜謙13日回應，進口蛋有保存期限，盡量不要有庫存，所以請業者幫忙處理銷售是正常的。

．台農12日承認超思公司「巴西進口蛋」效期誤標，全面回收下架，引發全台關注。食藥署今表示，該批蛋品唯一的通路是全聯，根據初步估計，這批蛋品總共有2000盒，目前預計可以回收600-900盒，等於已經賣掉1000多盒，但因會逐店回收，還要等回收清點後，才會有實際數字。

9月14日｜7.9萬顆巴西蛋不知去向／全聯宣布：售出「巴西進口蛋」可退貨／冠軍「巴西蛋」也標錯日期

．國民黨北市議員李彥秀質疑，「剩下的7.9萬顆去哪？有沒有混進一般箱蛋？」呼籲農業部說清楚，並要求農業部長陳吉仲下台。

全聯14日表示，接獲台農通知就隨即全面下架，只要消費者有疑慮，都可以在即日起至11月11日前，憑原交易完整發票及原購買商品，至當時購物的分店辦理退貨。

．有消費者向媒體投訴，買了一盒「冠軍洗選鮮白蛋」，產地標示為巴西，但效期竟也超過農業部公布的9月27日最後保鮮期。冠軍蛋品表示，該批巴西蛋是由台農蛋品洗選，前天已自主下架所有進口蛋，也會受理民眾退貨。

新北市衛生局稽查團膳業者使用的蛋品。（圖／衛生局提供）

▲新北市衛生局稽查團膳業者使用的蛋品。（圖／衛生局提供）

9月16日｜蛋商氣罵：蛋價回不去了／農業部公布進口蛋流向！通路販售2491萬顆　5402萬顆耗損到期要銷毀

．就有高雄蛋商表示，原本蛋價已經回到一台斤50元了，如今因為進口蛋爭議又再度漲價，市場甚至有商家自行將本土白蛋漲到一台斤65元，痛批平價的雞蛋已經回不去了。

．農業部長陳吉仲16日指出，今年3到7月專案進口雞蛋共1億4千多萬顆，其中洗選後上架通路販售共2491萬顆，占比17.14%。6月到7月因雞蛋需求量降低，庫存中耗損與到期進口雞蛋共5402萬顆，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。

．根據農業部公布資訊，竟有近4成、逾5千萬顆進口蛋待銷毀，其中從巴西進口約8成到8成5。農業部長陳吉仲指出，估計損失約2億元，但降低國內高通膨與穩定蛋價，政策效益是高於成本。

陳吉仲下午2時再次召開記者會說明。會中被問到是否願意為了此次進口蛋引發的食安風暴道歉，但他3次都未正面回應，僅說「已經完整說明所有流向」，且會再更進一步精進措施。

．陳吉仲深夜在臉書喊話，政府不大量釋出進口蛋，是為了避免影響產地價格，這是為蛋農考量，才會讓庫存雞蛋到期。引發網友怒灌臉書痛罵：「國家銷毀隊登場」。

．巴西進口雞蛋問題連環爆，地方政府紛紛要求中央公開通路流向。

9月17日｜游淑慧：損失逾5.3億全民買單／傳陳吉仲請辭／行政院深夜證實：陳吉仲「願負責」請辭獲慰留

．國民黨台北市議員游淑慧則在臉書指出，如果國人對進口蛋喪失信心，現在庫存還有3209萬顆蛋恐怕很難賣出，最終這些蛋若也因為過期，大約是8614萬顆蛋被銷毀，以每顆5元的價格來算，總貨款將會超過5.33億，也是全民買單。

．行政院17日召開會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查，並提供各地方政府相關資料，徹查所有雞蛋流向、清查所有業者是否依法辦理。

．衛福部食藥署今宣布，將與農業部合作針對洗選業者執行聯合輔導。食藥署副署長林金富表示，將在9/19啟動輔導，持續到9/21，輔導重點包含「有效日期標示」、「文件保存」及「倉儲管理」。

．媒體報導，陳吉仲原訂17日下午出席全國漁業團體賴清德後援會，卻臨時缺席，據透露已請辭獲准。對此，行政院發言人室目前沒有進一步消息，亦未證實或否認。

．行政院發言人林子倫晚間說明，陳吉仲確曾因此以口頭向行政院長陳建仁表達歉意，以及願意負起責任，不過，陳建仁認為現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並無媒體報導所謂於今日「請辭獲准」等情事。

．媒體人周玉蔻17日表示，陳吉仲的問題在於治理能力太差、領導威望不足，「我早就在臉書說過他是內閣的災難」、「辭了，又慰留下來，更是麻煩」。

▲▼農業部長陳吉仲卸任前最後一次致詞，數度哽咽，最後落淚。（圖／記者宋良義攝）

▲農業部長陳吉仲請辭獲准。（圖／記者宋良義攝）

9月18日｜鍾小平、徐巧芯告陳吉仲瀆職／農業部內部報告：這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」／農業部公布過期蛋流向

．議員鍾小平、徐巧芯18日到北檢按鈴控告陳吉仲瀆職，並要超思負責人秦語喬出面說明。

．農業部先前宣稱，進口蛋有噴膜塗蠟處理，可以延長保存期限；但根據農業部內部簡報資料揭露，這批巴西進口蛋「根本沒塗蠟」，只是依據冷鏈條件訂定90至120天的效期。

．農業部18日晚終於公布，中央畜產會分布在7縣市共13個進口蛋冷鏈倉儲地點，其中有高達12個倉儲均有過期蛋品，農業部也提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊，至於待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，農業部強調不會流入國內市場。

9月19日｜陳吉仲終於道歉了、二度開記者會說明、晚間再度請辭成「短命農業部長」／中央畜產會董事長林聰賢宣布辭職

．陳吉仲19日現在立法院民進黨團總召柯建銘辦公室，向民進黨團說明相關爭議，陳吉仲受訪時表示，政策效益還是高於成本，但因為這樣的許多抹黑造謠，甚至許多的不實攻擊，造成農業部同仁的壓力，「這樣的攻擊甚至造成社會紛擾，我願意為這樣的紛擾道歉。」

．陳吉仲上午現身立院向社會大眾致歉，晚間突然宣布召開記者會，第二度90度鞠躬正式道歉，記者會再次強調專案進口雞蛋政策沒有錯，大半記者會時間都在反駁外界對農業部和進口蛋的不實指控，直指全世界假消息最多的地方就是台灣，而台灣假消息最多的就是農業部。

陳吉仲晚間在臉書宣布已決定請辭，自農業部8月1日成立至今，陳吉仲僅當了50天部長便黯然下台。

就在農業部長陳吉仲於晚上8點左右宣布請辭後，中央畜產會董事長林聰賢也跟著宣布辭職。

．陳吉仲臉書宣布請辭，而行政院也隨即准辭。對此，總統府晚間表示，總統府尊重行政院長陳建仁及陳吉仲的決定，總統蔡英文也要求行政團隊針對進口雞蛋專案議題，落實檢討精進，並持續向社會各界說明，以釐清疑慮，讓國人安心。

食藥署輔導洗選業者。（圖／食藥署提供）

▲食藥署輔導洗選業者。（圖／食藥署提供）

9月20日｜清點5千多萬顆過期進口蛋！食藥署：本周把全台液蛋工廠「掃一遍」

．衛福部食藥署啟動3天雞蛋稽查。食藥署副署長林金富表示，稽查到目前還沒發現逾期雞蛋流入食品鏈，今天中午前也會針對農業部提供的13個倉儲地點查核一遍，總計約有5000多萬顆逾期雞蛋，另本周也會把全台50多家液蛋工廠稽查一輪。

．台農蛋品公司供應的巴西進口蛋標示錯誤，高雄市衛生局今（20）日第5度約詢黃姓負責人，以及日前出國的台農董座、信興蛋品負責人涂萬財到場進行意見陳述，不過兩人說詞不一，也無法完整提供進口蛋交易單據等資料，衛生局依法對台農、信興各開罰50萬元罰鍰。

9月21日｜金寶公司急發聲明：加工品全被畜產會載走／農業部：設置公開專案進口雞蛋專區／中央畜產會認疏失致歉／巴西蛋流向曝光！「勤億蛋品」是最大買家

．台中市政府查緝問題進口蛋，結果查到2家協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品業者涉嫌假冒產地，結果其中一家金寶蛋品科技昨（20）日電話被打爆。業者緊急發出聲明強調，公司僅負責代工，所使用的進口蛋原料皆由畜產會提供，且加工成品已全數交給畜產會載走，並沒有任何庫存在廠內。

．農業部21日在行政院會中說明，目前已公布專案進口貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收之差額、與貿易商之合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，農業部網站也設置公開專案進口雞蛋專區。

．台中市2業者受中央畜產會委託，將從土耳其、巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，並依畜產會指示產地改標為台灣，遭台中市衛生局查獲並移送法辦。中央畜產會代理執行長王旭昌今（21日）向社會大眾致歉，並強調產地標示錯誤的冷凍殺菌液蛋並未流入市面，將加強輔導業者。

．新黨桃園立委參選人游智彬21日到農業部抗議，批評陳吉仲錯誤的進口蛋政策導致爭議不休，高達5402萬顆過期蛋待銷毀，浪費公帑4億元，對此，新黨將提出國家賠償，要求農業部負起損害賠償責任，賠償全民每人17元。

▲▼專案進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲專案進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

．國民黨台北市議員游淑慧21日在臉書貼出一份資料，內容顯示台農與國內市售蛋龍頭業者「勤億蛋品」都買了數買萬顆的進口蛋，但這些進口蛋的流向至今不明，她因此要求台北市衛生局趕緊徹查，更直呼「台灣這波蛋風暴食安問題才準備開始」。

9月22日｜遭爆「買600萬顆進口蛋」流向不明！勤億蛋品急發聲明：都在庫存

．勤億蛋品聲明表示，因應農業部要求，向中央畜產會收購1萬2005箱巴西蛋品，與400桶冷凍液蛋；另有4680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋並依需求交付。「本公司所收購之巴西蛋品(已全數製成冷凍液蛋)均儲存在庫」做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，業者強調「並未挪作他用」，而近日亦經相關單位查核相關數字及符合食安法規無誤。

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蛋品大廠「勤億蛋品科技股份有限公司」遭爆今年6月到9月曾購買進口巴西蛋，對於外界矚目流向，「勤億蛋品」今早發出聲明，指均儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，強調「並未挪作他用」；但台北市議員游淑慧質疑，「若是前期品質測試，為何要月月購，還購入這麼大量？」

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進口蛋巴西蛋進口蛋爭議陳吉仲農業部超思勤億蛋品

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