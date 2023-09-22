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農業部公布蛋品庫存「前後差逾2千萬顆」　專家酸：搞不清楚數量

▲▼新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

▲農業專家林裕紘批評農業部，對進口雞蛋數量都搞不清楚，前後公布資料差距超過2千萬顆。圖為新北市跨縣市稽查進口蛋。（圖／新北市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部進口蛋爭議持續延燒。專家「Linbay好油」林裕紘今（22日）在臉書PO文，秀出兩張照片，其一是農業部9月17日公布蛋品庫存調度表，另一張則昨（21日）農業部給各地方政府的巴西雞蛋庫存流量資料，但兩張表有重疊的箱數完全對不上，而且第二次比第一次多了超過2千萬顆，批評農業部連自己進口了多少雞蛋放在租借倉庫的庫存都搞不清楚，「這樣講應該不是不實指控跟抹黑了吧？」

進口蛋爭議不斷，長期專注此事件的林裕紘，今天上午在臉書PO文，還秀出兩張照片，其中一張是農業部在9月17日新聞稿公布的蛋品庫存調度表，更新日期是9月15日。另一張則是昨天農業部給各地方政府的巴西雞蛋庫存流量，製表日為9月18日

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林裕紘指出，資料越公布，就更說明農業部的糟糕，兩張表有重疊的箱數完全對不上，而且第二次比第一次多了共57354箱，以巴西蛋一箱360顆來計算，整整差了2064萬顆。

林裕紘還反諷農業部，連自己進口了多少雞蛋放在租借的倉庫庫存都搞不清楚，「這樣講應該不是不實指控跟抹黑了吧？」

▲▼▲農業專家林裕紘批評農業部，對進口雞蛋數量都搞不清楚，前後公布資料差距超過2千萬顆。（圖／摘自「Linbay好油」臉書）

▲▼農業專家林裕紘批評農業部，對進口雞蛋數量都搞不清楚，前後公布資料差距超過2千萬顆。（圖／摘自「Linbay好油」臉書）

▲▼▲農業專家林裕紘批評農業部，對進口雞蛋數量都搞不清楚，前後公布資料差距超過2千萬顆。（圖／摘自「Linbay好油」臉書）

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