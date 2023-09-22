蛋荒變蛋慌！　江啟臣揭：食安破口在行政院1單位

▲行政院長陳建仁今（22日）出席「農業部辦理專案進口雞蛋相關事項」專案報告及備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

進口雞蛋爭議持續延燒，近日再傳出有雞蛋產地標示不實的狀況，然而，行政院長陳建仁今（22日）赴立院針對「進口雞蛋事項」進行專案報告前表示，願為政府在此進口過程中的疏失表達歉意，對此，國民黨立委江啟臣緊接著在臉書揭露，「行政院設有物價聯合稽查小組、食安會報」，並直言，顯然失能的小組和虛應的食安會報是「食安破口」。

江啟臣提到，近日透過農業部專案進口的雞蛋，被查出產地標示不實，而讓他感到難以置信的是，居然是業者聽從農業部指示所造成。江啟臣認為，這不是道歉認錯就可以了事，根本有教唆犯罪之嫌。

江啟臣指出，問題蛋已流入市面和校園，造成食安疑慮，引發民眾家長恐慌，並直呼，現在不只是「蛋荒」，更是「蛋慌」，民眾從買不到蛋，變成不敢買蛋。

由於行政院本來就設有「穩定物價小組」，之後更指示成立「物價聯合稽查小組」，專門稽查有無囤積或哄抬價格行為，江啟臣提到，前農業部長陳吉仲說3、4月進口雞蛋後，因為囤蛋業者把蛋釋出，所以缺口大幅減少，「那稽查小組做了什麼？有沒有抓出囤蛋業者？並怒斥農業部，不先揪出蛋蟲，就大肆對外採購，根本本末倒置！」

江啟臣還點出，農業部自今年3月專案進口雞蛋，食安會報則於今年的3月27日召開會議，但卻未見針對進口雞蛋相關配套查驗、流向管控主動提出討論。江啟臣說，諷刺的是該次會議衛福部還提出「食安五環加強查驗」報告，並決定「請『衛福部』、『農委會』及相關部會共同合作，持續扣合食安五環政策……強化食品衛生安全，確保國人食用安全。」江啟臣質問，結果農業部居然還能不依食藥署規定，逕自指示業者對雞蛋生產地改標，「整個食安會報都是在虛應故事？」

江啟臣還提到，陳建仁在會議致詞時說「食品安全是國人最關心，也是政府最重視的施政項目……為國人食品安全嚴格把關，讓民眾吃得安全又安心。」江啟臣表示，結果該把關的沒把關，食安破口就在行政院！

江啟臣強調，行政院說要中央地方共同合作，結果地方請中央提供進口蛋流向，以利稽查，把關食安，農業部卻還推拖拉，說要正式函文才能提供。

最後，江啟臣批，行政院說最顧食安說的「整畚箕、做無一湯匙！」並直呼，政府讓「蛋荒」變「蛋慌」，行政院難辭其咎！