喊話張斯綱「公開透明溝通」　侯漢廷：若沒藍軍支持就沒出線空間

▲新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

新黨台北市議員侯漢廷宣布投入台北市第一選區（士林北投）立委選舉，目前該選區現任為民進黨的吳思瑤，國民黨則派出台北市議員張斯綱挑戰，形成三腳督局面。對於非綠陣營整合，侯漢廷22日發出六點聲明，強調「歡迎溝通，但拒絕放話」，他認為，人民不是參選人玩物，沒有任何道理參選人私下「搓湯圓」，更直言「如果沒有地方及藍軍的支持，就沒有我侯漢廷出線的空間。」

對於參選北投士林區立委，侯漢廷今日提出六點聲明：第一，他向來主張共打民進黨，對國民黨議員張斯綱也禮尚往來，諸多支持者關心整合，但自他宣布參選以來，多則媒體報導國民黨「已來溝通」、「已經整合協調」，甚至聲稱他「要選別區」，以上皆屬不實資訊，他並未收到任何聯繫。

第二，侯漢廷表示，他與張斯綱對話都保持開放態度，8月底張斯綱先來訊，並詢問「我們自己聯繫談一談，如何？」一直到8月31日，他的回應都是「待你回台，可以安排在媒體公開談」，最後卻被已讀不回，至今溝通進度為零。

第三，侯漢廷說明，他非常理解國民黨規定，若支持他恐受黨紀處分；因此，過往好友、前輩，哪怕邀約節目或合體，都極其謹慎，特別強調非為他站台。而參選後，藍營前輩對他的支持鼓勵，哪怕他們願意公開力挺，他都十分感念並維護婉謝，強調一切靠自己。

第四，侯漢廷提及，不論誰支持他，張斯綱都不用急著退選，因為人民比的是問政戰力，看的是打貪除弊，不是情緒勒索的能力，自從他告發賴清德後，張斯綱也跟進告發，可謂英雄所見略同，共同告發民進黨，展現戰力打綠，很好。

第五，侯漢廷說，在野團結還是最大目標，但要團結在戰鬥力與能力之上，他會在中秋節鄰里活動不斷宣揚民進黨的惡政，也邀請張斯綱加入，畢竟人民才是大家宣傳爭取的對象。第六，侯漢廷強調，他歡迎公開透明溝通，但拒絕放話，他認為，人民不是參選人玩物，沒有任何道理參選人私下「搓湯圓」，更直言「如果沒有地方及藍軍的支持，就沒有我侯漢廷出線的空間。」

面對非綠陣營整合，張斯綱上月在臉書表示，多份民調中都顯示他與吳思瑤的差距僅在伯仲之間，「團結能贏，分裂必輸」，他願與侯漢廷用民調整合出一位候選人，爭取勝選。